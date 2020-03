Annoncer la date de sortie du multijoueur de Mario Kart Tour

Bien qu’il n’ait fait ses débuts qu’avec un mode hors ligne, Visite de Mario Kart Il avait un accueil assez décent pour un jeu mobile. Heureusement, nous n’aurons plus à jouer à des jeux seuls, car une date pour le mode multijoueur de ce titre de course a été officiellement confirmée, et non, vous n’aurez pas à attendre longtemps.

À travers Twitter, le compte officiel du jeu partageait les éléments suivants:

Le mode multijoueur pour #MarioKartTour sort le 8 mars à 20 h 00 PT! Vous pouvez affronter sept autres joueurs, qu’ils soient amis dans le jeu, à proximité ou dans le monde. Êtes-vous prêt à jouer? pic.twitter.com/IRwBONq560

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 3 mars 2020

«Le multijoueur de Mario Kart Tour arrive le 9 mars à 20 h, heure du Pacifique. Vous pouvez affronter sept autres joueurs, que ce soit des amis dans le jeu, près ou dans le monde. Êtes-vous prêt à jouer? “

Bien qu’elle n’ait pas beaucoup de détails supplémentaires, la publication est plus que suffisante pour comprendre exactement ce qui nous attend lors de la prochaine mise à jour de Visite de Mario Kart Nous espérons seulement que son lancement ne souffrira pas de nombreux problèmes de connexion ou de retard de l’application.

Source: Visite de Mario Kart

