Annoncez officiellement la brillante figure de Spawn avec le style de Mortal Kombat 11

Il y a quelques mois, il a été annoncé que l’un des combattants qui serait ajouté à Mortal Kombat 11 en tant que DLC est Spawn. Jusqu’à présent, nous avons eu l’occasion de jeter un œil à son apparence inspirée du titre des combats et si vous ne pouvez pas attendre pour vérifier son modèle corporel complet, c’est votre opportunité, qui a révélé des images d’une figure que vous pouvez même acheter.

A travers son compte Twitter, le créateur de ce combattant, Todd McFarlane, a annoncé qu’un jouet de ce personnage est en route et qu’il arrivera plus tôt que vous ne le pensez, en mars prochain. La date de début est inconnue, mais la société de fabrication de jouets devrait planifier une sortie très proche de celle du personnage DLC pour Mortal Kombat 11, prévue pour le 17 mars.

Comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessous, la figure de 7 pouces sera articulée et très détaillée. Au total il aura 22 points d’articulation, ce qui permettra de le placer dans différentes poses. On ne sait pas quelles chaînes vendront ce chiffre, mais GameSpot a confirmé qu’il sera en vente en échange de 20 $ USD.

D’autre part, bien que certains connaissent déjà l’histoire de ce personnage, il y a beaucoup de joueurs de Mortal Kombat qui ne le font pas, donc cela les aidera certainement à lire leur description officielle qui vient de paraître (via Comic Book).

«Al Simmons, autrefois le meilleur soldat et le meurtrier le plus efficace du gouvernement américain, a été cruellement exécuté par ses propres hommes. Ressuscité des cendres de sa propre tombe dans un accord imparfait avec les pouvoirs des ténèbres, Simmons renaît en tant que créature des profondeurs de l’enfer. Une résurrection de l’enfer (Hellspawn). Maintenant, il est présenté au monde de Mortal Kombat, où il se battra pour la suprématie contre tous les Kombatientes », lit la description officielle.

Nous vous laissons avec les images de la figure partagées par son créateur.

MORTAL KOMBAT SPAWN REVEAL !!

ENFIN JE PEUX LE MONTRER !!

La figurine SPAWN @MortalKombat est une figurine incroyablement DÉTAILLÉE (véritable mode McFarlane Toys) de 7 “conçue avec 22 points d’ultra-articulation et pouvant réaliser une pose complète.

À VENIR EN MARS 2020! # MK11 pic.twitter.com/FPS4yOdPNk

– Todd McFarlane (@Todd_McFarlane) 21 février 2020

Maintenant que vous avez jeté un coup d’œil, dites-nous, avez-vous aimé la conception du personnage? Allez-vous essayer d’obtenir le chiffre? Partagez vos réponses dans les commentaires.

Si ce nouveau regard sur la personne de McFarlane ne suffit pas, nous vous invitons à consulter cette autre image de la collection. Mortal Kombat 11 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Google STADIA. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous visitez son dossier.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source 1, 2

.