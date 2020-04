Annulé E3 2020, un autre événement de jeu vidéo numérique est présenté, le jeu pour tous

GameSpot entreprend une initiative caritative pour lutter contre le coronavirus.

Lorsque l’E3 2020 a été annulé, la possibilité d’avoir un événement numérique qui nous a rapprochés de toutes les nouvelles de l’industrie du jeu vidéo nous a donné de l’espoir. Malheureusement, le manque de soutien a poussé ses organisateurs à viserl’édition de 2021. Cependant, il semble que toutes sortes d’initiatives télématiques voient le jour.

Nous savons déjà que IGN réunira les principales sociétés de jeux vidéo lors de son événement estival, ce qui se rapproche le plus de la foire de Los Angeles. Cette initiative a été rejoint par le PC Gaming Show, dont la conférence peut être suivievia Twitch et d’autres plateformes le 6 juin.

Plus de 100 heures de contenu seront diffusées en directMaintenant, GameSpot a également annoncé qu’il organisera son propre événement appelé Play For All, dont les avantages iront à la lutte contre le coronavirus (COVID-19) via Direct Relief.Jeux 2K, Bethesda, CD Projekt Red, Amazon, Bandai Namco, Private Division, SEGA, Square Enixet bien d’autres rejoindront le casting des entreprises que le média rassemblera.

L’événement aura lieu début juin et diffuséplus de 100 heures de contenu avec toutes les actualités de l’industrie du jeu vidéo. Il peut être consulté à partir du GameSpot lui-même et sur ses plateformes YouTube, Facebook, Instagram et Twitter.

En attendant, l’E3 continuera d’accueillir sa foire de jeux vidéo acclamée, mais déjà en 2021. Ils ont récemment annoncé la nouvelle date de leur nouvel événement, donc tout ce que vous avez à faire est d’espérer que tout se passera bien pour l’année prochaine.

