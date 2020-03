Another Animal Crossing: le boîtier de l’interrupteur New Horizons apparaît en précommande (UK)

Animal Crossing: New Horizons est bel et bien sur la … Eh bien, horizon, et nous commençons à voir de plus en plus de produits et accessoires apparaître pour la grande sortie.

Le dernier à apparaître sur la scène est cet étui de transport Nintendo Switch inspiré du jeu. Il peut contenir une console Switch originale ou le Switch Lite et offre un design alternatif aux versions officielles publiées par Nintendo.

Nous avons une liste de détails plus fins pour vous ci-dessous si vous êtes intéressé:

• L’étui de voyage de luxe pour voyageur de jeu Nintendo Switch contient et protège la Nintendo Switch ou la Switch Lite.

• Il a un séparateur rembourré pour protéger l’écran et une poche en filet zippée pour contenir des cartes de jeu supplémentaires.

• Cet étui comprend également 2 étuis transparents pour cartes de jeu rouges, qui contiennent 4 cartes de jeu Nintendo Switch et 2 cartes Micro SD

• L’étui de voyage de luxe a une coque dure 1680D durable pour une protection maximale et une poignée de transport confortable pour une portabilité facile.

Il est disponible en pré-commande car nous parlons pour 19,99 £ au Royaume-Uni. Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas basés au Royaume-Uni, il y a beaucoup plus d’options disponibles pour vous ici.

Vous aimez le design? Envisagez-vous d’éclater sur des goodies supplémentaires lors du lancement de New Horizons? Faites-nous savoir avec un commentaire.

.