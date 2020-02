Anthem n’a pas encore retiré les décorations de Noël

Avec l’arrivée de l’esprit de Noël à la fin de chaque année. Le monde est empreint d’une atmosphère festive grâce à des décorations qui mettent en valeur les caractéristiques de la saison. Il est très courant que les développeurs prennent ces célébrations dans les jeux pour continuer cet environnement dans les mondes virtuels. Cependant, il est normal qu’à partir du 6 janvier les décorations soient à nouveau sauvées et attendent environ 1 an pour faire le bonheur à nouveau. Cela s’est également produit dans les jeux vidéo, mais Anthem a été l’exception, car à ce jour, il n’a pas retiré les décorations.

Comme le rédacteur en chef de GamesRadar, Sam Loveridge, l’a souligné sur Twitter, l’atmosphère de Noël a réussi à prévaloir dans Anthem, car jusqu’à aujourd’hui, le 7 février, les décorations qui sont arrivées dans le cadre de l’événement Icetide n’ont pas été enlevées, avec lesquelles elles ont été célébrées A l’intérieur du jeu les dernières dates de l’année dernière.

“Le fait que toutes les décorations de Noël soient toujours allumées le rend encore plus triste”, lit le post de Loveridge, qui partage une image qui ressemble à son javelot entouré de lumières multicolores dont il émane. le sentiment presque intrinsèque de nostalgie de choses qui n’appartiennent pas à son époque, anachronique alors.

Cependant, ce n’était pas le cas à cause de la négligence de BioWare, ou parce qu’ils envisagent de quitter les décorations parce qu’ils rendent tout plus beau. La vraie raison de cette décision complètement délibérée est que le développeur n’a prolongé sa durée qu’en février; Cependant, il est étrange de voir que les ornements habituels de décembre parviennent à atteindre ce mois-ci.

Pour le moment, nous ne savons pas comment remplacer cet événement BioWare, mais compte tenu du fait que dans quelques semaines le titre accomplira sa première année sur le marché, il est normal de penser que les décorations Icetide seront enregistrées et remplacées par du contenu à célébrer avec les fans l’anniversaire

Que penses-tu de ceci? Avez-vous déjà laissé des décorations de Noël plus longtemps que d’habitude? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous souhaitez revenir ou entrer dans le monde d’Anthem pour la première fois, nous vous rappelons qu’il y a quelques mois, vous êtes arrivé à EA Access et Origin Access et quelques jours plus tard, nous avons appris que BioWare modifierait les plans de contenu après le lancement.

Anthem est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

