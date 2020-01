Anthologie d’horreur Stories Untold arrive à Switch la semaine prochaine

Si vous êtes un fan d’histoires mystérieuses, No Code et Devolver Digital s’associent pour vous offrir un régal spectaculaire la semaine prochaine sous la forme de Stories Untold. Stories Untold fournit au joueur 4 courts récits d’aventure, allant du texte “The House Abandon”, au point-and-click “The Lab Conduct”. Si vous n’avez pas entendu parler de No Code, je ne le ferais pas vous blâme, bien qu’il y ait de grands noms derrière le studio, y compris Jon McKellan (artiste UI pour Alien: Isolation).

Étant donné que Stories Untold était à l’origine un jeu PC, No Code a dû apporter quelques modifications au schéma de contrôle afin de le faire fonctionner sur Switch. Avouons-le, saisir du texte libre sur le commutateur serait une douleur. Au lieu de cela, No Code a ajouté un nouveau système d’entrée afin que vous puissiez sélectionner des entrées dans une liste croissante de choix. Ce changement a également eu le grand effet secondaire de permettre au jeu d’être localisé en 11 langues (dont le français, l’italien, l’espagnol et le japonais) pour la première fois!

J’ai joué à Stories Untold l’année dernière via Steam et j’ai adoré chaque instant. Chaque conte de l’anthologie offre un gameplay unique et une histoire amusante et bien conçue à travers un éventail de genres, ce qui aide à garder les choses fraîches. Les visuels et la bande-son des années 80 ont été magistralement conçus et ont vraiment amélioré l’expérience. C’est probablement l’un des meilleurs jeux d’aventure auxquels j’ai jamais joué.

Si vous n’avez pas encore vécu Stories Untold, je ne le recommanderai pas assez. Je suis curieux de voir comment les nouveaux ajouts au jeu fonctionnent pour Switch, mais je n’aurai pas à attendre longtemps pour le savoir. Stories Untold sera lancé sur Nintendo Switch jeudi 16 janvier.

