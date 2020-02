Anthony Newman – Le co-directeur du jeu dit que le dernier d’entre nous II “redéfinira le Triple-A en 2020”

Mis à part les bandes-annonces et les aperçus de The Last Of Us II, peu de choses sont vraiment connues sur la suite. Maintenant, un peu plus d’informations ont été révélées dans un message Twitter. Le co-directeur du jeu, Anthony Newman, a révélé que The Last Of Us II “redéfinira le triple-a en 2020”.

Donc, c’est une déclaration audacieuse de Newman, mais The Last Of Us II pourrait s’avérer être juste cela. The Last Of Us II sort le 29 mai 2020, après un retard de Naughty Dog pour parfaire la suite tant attendue.

Compte tenu des éloges reçus de l’original, les développeurs ne prennent aucune chance, mais l’enthousiasme d’Anthony Newman pour le projet promet de grandes choses à venir.

De plus, la suite sera un jeu jouable au PAX East de cette année. De toute évidence, le salon sera très demandé compte tenu de sa popularité, il est donc conseillé aux fans de ne pas attendre. PAX East se déroule du 27 février au 1er mars.

Mieux encore, pendant une heure complète, les joueurs seront autorisés à jouer une partie du jeu appelée Patrouille. En guise d’aperçu, la section implique Dina et Ellie qui s’aventurent pour éliminer les personnes infectées de la zone. C’est une opportunité passionnante pour ceux qui ne peuvent pas attendre mai.

Donc, pour éviter toute déception, les fans sont invités à télécharger l’application Experience PlayStation pour réserver, puis se présenter et jouer. Cela donnera aux joueurs la chance de découvrir si Anthony Newman est vraiment fidèle à sa parole.

Les nouvelles ne seront peut-être pas beaucoup en fin de compte, car Naughty Dog continue de taquiner ses fans au cours des trois derniers mois.

The Last Of Us II sortira sur Playstation 4 le 29 mai 2020.

