Antonio Banderas confirmé pour le film Uncharted

Antonio Banderas a récemment été confirmé en tant que membre du casting du film Uncharted à venir – et incroyablement turbulent.

Selon un rapport de Variety, Banderas se prépare à rejoindre les co-stars Tom Holland et Mark Wahlberg dans l’adaptation cinématographique de Sony de la série Uncharted. Cela vient dans le sillage de la récente affirmation de Holland selon laquelle le script Uncharted est l’un des meilleurs qu’il ait jamais lu (il joue un jeune Nathan Drake, au cas où vous ne le saviez pas, tandis que Wahlberg incarnera Sully).

Le rapport mentionne également que Sophia Ali (Grey’s Anatomy) et Tati Gabrielle (The Chilling Adventures of Sabrina) ont rejoint le casting aux côtés de Banderas. Le directeur de Venom, Ruben Fleischer, aurait pris la tête du projet, qui a connu sa juste part de hauts et de bas tout au long de sa production cauchemardesque. Jusqu’à présent, il a déjà perdu Seth Gordon, Neil Burger, David O. Russell, et plus encore – si Fleischer finit par conclure l’accord, il deviendra le septième réalisateur du film. Le directeur de Bumblebee Travis Knight était le sixième.

C’est en grande partie pourquoi le film Uncharted a été retardé une fois de plus le mois dernier, et a maintenant évité sa date de sortie prévue pour décembre 2020 pour un lancement révisé plusieurs mois plus tard, en particulier le 5 mars 2021. Cependant, compte tenu de ses antécédents jusqu’à présent, cette date de sortie peut probablement être pris avec une pincée – ou une poignée – de sel.

Cela étant dit, vous devrez probablement attendre encore un peu avant de pouvoir vous asseoir et profiter d’un film Uncharted. En attendant, si vous êtes une grosse tête de Naughty Dog, pourquoi ne pas consulter notre introduction à The Last Of Us 2? Avec une date de sortie prévue le 29 mai 2020, vous pourrez mettre la main dessus presque une année avant le film Uncharted – et cela à condition que nous n’ayons pas vent d’un huitième réalisateur de si tôt.

