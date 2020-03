Aperçu de remake de Final Fantasy 7 – 3 premières heures, combat avec Aerith et Tifa, etc.

Voir l’ouverture repensée de Final Fantasy VII Remake pour la première fois est vraiment quelque chose de spécial, si l’original est quelque chose que vous connaissez. Les photos de Midgar, du train, des deux premières batailles – il y a certainement une nostalgie inévitable, peu importe à quel point vous êtes réservé et méfiant. J’étais certainement très sceptique quant à la façon dont Remake allait se passer, et cela est en partie sur moi – j’évite généralement de regarder la couverture pré-sortie des choses que je sais que je veux vivre moi-même. Mais après avoir eu la chance de passer entre trois et quatre heures à jouer les deux premiers chapitres et quelques trucs en milieu de partie, je me sens beaucoup mieux à l’idée de me laisser très excité par la sortie imminente de Remake.

Vous savez probablement déjà que Square Enix fait exploser la saga Final Fantasy VII pour englober plusieurs versions. La première partie se déroule uniquement dans les bidonvilles appartenant à l’entreprise de Midgar, et extrapolera considérablement sur les rythmes de l’original. Après avoir commencé une relecture de la PS1 FF7 peu de temps avant de plonger dans la démo de Remake, c’est un peu choquant de voir à quel point le nouveau jeu est plus détaillé. Le Final Fantasy VII original n’était en aucun cas un petit jeu ou peu ambitieux, mais si j’imaginais le même type de traitement que celui réservé au reste de VII – enfin, j’espère que je vivrai pour voir tout cela se produire.

Une grande partie de la joie, bien sûr, est simplement de voir une représentation plus réaliste d’un Midgar que vous connaissez probablement, et sous tous les angles. Il y a un grand facteur de nostalgie, naturellement – sauter du train pour la première fois est plutôt cool. Mais il y a beaucoup plus sur le cadre qui n’a jamais été présent dans l’original, et cela apporte certainement un sentiment d’étonnement curieux à propos de quelque chose de complètement nouveau. Vous pouvez lever les yeux et voir la plaque bien au-dessus, qui sépare physiquement les riches des pauvres de la ville. Les rues sont peuplées de gens, de vitrines et de publicités pour le gel pour les cheveux, donnant à la ville une sorte de personnage que je n’aurais jamais pensé avoir.

De même, les scènes qui volent en une minute dans l’original sont développées pendant près d’une heure. Nous avons rencontré une poignée de scènes de “ marche lente ” où le jeu passe du temps à favoriser un ton et une atmosphère particuliers car il vous oblige à regarder de plus près les conséquences des événements à travers la ville, à écouter les citoyens et à plonger dans la psyché fragile de Cloud . S’adressant à Yoshinori Kitase, producteur de Remake et réalisateur de Final Fantasy VII original, il a souligné que ce serait la première fois que les fans verront un Cloud plus vert, plus incertain et inexpérimenté dans ce genre de détails réalistes, et c’est quelque chose qu’ils a accordé beaucoup d’attention au nuage que nous avons vu dans Advent Children et à d’autres éléments supplémentaires de Final Fantasy VII dans les années qui ont suivi la sortie de la version originale ont été beaucoup plus durcis après les événements dramatiques du jeu.

Mais l’exemple d’expansion le plus notable que j’ai vu dans Remake était l’intégralité du chapitre 2, où Cloud, Barrett et le reste de l’Avalanche se séparèrent, acceptant de se retrouver au train. Les fans ont l’habitude de voir de courtes scènes de Cloud courir dans les rues de la ville, se heurtant nonchalamment à une fille de fleur apparemment sans importance, et être rapidement reculée dans un coin par des gardes Shinra avant de faire une évasion audacieuse.

Dans Remake, beaucoup plus de concentration et d’attention sont accordées à cette fleuriste apparemment sans importance. Cloud parle plus longtemps avec elle, les deux ont un peu de mal avec les gardes, et il y a une ride très curieuse et inattendue qui complique les choses. Kitase a mentionné que l’équipe de développement avait fait des recherches sur les scènes que les fans avaient trouvées particulièrement mémorables du jeu original, voulant s’assurer qu’elles avaient une considération supplémentaire dans Remake. Cela ressemble à l’un des résultats, mais personnellement, la scène élargie des filles de fleurs était l’un des points de la démo où je me sentais un peu incertain – quelque chose que je ne pourrai résoudre qu’une fois que je verrai où cela va le jeu complet.

Après cette scène, l’évasion rapide à l’origine de Cloud des gardes est étendue dans un segment exploratoire où vous êtes invité à vous déplacer dans les rues et les toits de Midgar, en essayant de trouver votre chemin vers le point de rencontre. Cela ressemble principalement à une chance pour vous d’avoir une meilleure idée du nouveau système de combat tactique en temps réel avec des ennemis plus difficiles. Le «boss» ennemi de facto de cette zone est une unité d’élite nommée «The Huntsman», une unité de bouclier incroyablement défensive qui vous oblige à vous habituer à infliger des dégâts de position – vous devez soit le distraire suffisamment longtemps pour le frapper par derrière ou faites ce que je fais et perfectionnez vos compétences en parade et en contre-attaque pour le titiller. À ce stade précoce, et pendant mon peu de temps avec le jeu, j’étais plus qu’heureux de passer du temps à explorer tous les coins et recoins que je pouvais, à trouver des coffres à l’écart avec du matériel et des mises à niveau de Materia pour Cloud, et juste à m’émerveiller dans un Midgar que je n’avais jamais vu auparavant.

Mais ma plus grande inquiétude vient de m’interroger sur le rythme complet du jeu, et les si et quand de se déplacer dans les rues de la ville agrandies et les réacteurs Mako pour le bien d’un Midgar transparent deviendra fastidieux. Ces inquiétudes se sont glissées dans mon esprit plusieurs fois pendant mes heures avec le jeu – quand on m’a demandé d’attendre que les grilles laser tombent momentanément avant de se précipiter, quand j’ai dû chercher des cartes-clés trois fois avant de progresser, après avoir grimpé ma 20e échelle. Je m’attends à des barrages routiers et à des énigmes, et la séquence où Cloud doit tirer les leviers de manière synchrone avec Tifa et Barret était agréable à revoir (avec un enthousiasme débridé supplémentaire de Barret), mais j’espère vraiment qu’il n’y a pas trop de travail occupé placé entre les battements majeurs .

Mais la chose dont je ne pouvais tout simplement pas en avoir assez, la partie de Remake à laquelle je meurs d’envie de revenir, c’est le système de combat tactique en temps réel. C’est accessible. C’est complexe. C’est flashy, c’est difficile, et surtout, il a une bonne prise en main, une bonne sensation.

Si vous avez suivi la révélation, vous savez avoir une idée de la façon dont cela fonctionne: il y a beaucoup de concentration sur le blocage et l’esquive, les attaques régulières sont mappées sur le bouton Carré, et lorsque vous utilisez des personnages de mêlée comme Tifa ou Cloud , les frappes individuelles sont liées à des pressions discrètes sur des boutons. Les personnages avec des armes à longue portée, comme le bras de canon de Barret ou le bâton magique d’Aerith, vous obligent à maintenir Square enfoncé pour un tir soutenu. Soutenir les attaques accumulera des segments de votre compteur ATB, à quel point vous pourrez dépenser les segments en capacités et en sorts (qui nécessitent encore des PM).

Vous pouvez activer les sorts et les capacités de deux manières: la première en les affectant à des commandes de raccourci (L1 en tandem avec les boutons du visage), vous permettant de les déclencher instantanément, ce qui vous permet de les combiner en toute transparence à partir de vos frappes régulières. Joué de cette façon, le combat de Remake peut se rapprocher d’un jeu d’action de personnage, ala Devil May Cry. La deuxième méthode consiste à appuyer sur un bouton pour ralentir le temps d’une analyse, ce qui vous permet de parcourir un menu avec plus de désinvolture afin de peser l’option disponible et de les cibler plus spécifiquement.

Même étant donné que le jeu se concentre énormément sur l’action en combat, j’ai constaté que lorsque vous jouez une partie du contenu de milieu de partie, à quel point vos personnages ont des dizaines de compétences, de sorts et d’objets sous leur ceinture, l’option de pause tactique est vitale pour faire le meilleur parti de votre agression. Le ralentissement du temps vous permet de tirer parti des avantages sans faiblir pendant une seconde – en tirant parti des faiblesses élémentaires, en mettant suffisamment de pression sur les ennemis pour les enfermer et en vous assurant que votre positionnement est optimal. Pour moi, cela évoque les mêmes types de sentiments de jouer un scénario FTL intense.

Cela est particulièrement vrai dans les combats de boss. Ceux qui connaissent FFVII se souviendront peut-être du combat d’Air Buster, qui se déroule au chapitre 7 de Remake, où votre équipe de Cloud, Barret et Tifa est séparée par le boss lui-même. J’ai dû constamment basculer entre les personnages pour m’assurer qu’ils atténuaient autant de dégâts que possible lorsqu’ils étaient ciblés (avec des capacités comme la peau d’acier de Barret et beaucoup de soins) tout en appuyant sur l’avantage lorsqu’ils avaient la possibilité d’attaquer Air Buster par derrière. Les membres de votre groupe se comporteront de leur propre gré lorsque vous n’êtes pas directement en contrôle, mais ils ne seront pas aussi efficaces et ne construiront pas leurs compteurs ATB aussi rapidement. Lors des batailles régulières, j’ai trouvé qu’il était généralement normal de s’en tenir à mon personnage préféré (Tifa, bien sûr), mais en vous assurant d’optimiser votre plan d’attaque pendant les batailles de boss, où la dynamique peut changer considérablement sur un centime, est un défi tendu et bienvenu dans le combat de Remake. Les créatures invocables (comme Ifrit, Shiva et Léviathan) agissent comme des membres supplémentaires du groupe lorsqu’elles sont appelées, attaquant de leur propre chef pendant un temps limité. Quiconque a un compteur ATB à dépenser peut l’utiliser pour déclencher l’une des capacités spéciales de la créature invoquée, et une fois le temps écoulé, l’invocation effectuera sa grande attaque cinématographique avant de disparaître.

J’ai été agréablement surpris par la différence d’utilisation de chaque personnage. Non seulement à cause des préférences et des capacités des armes de mêlée vs à distance, mais aussi des compétences secondaires innées que chacun possède. Appuyer sur Triangle avec Cloud changera sa position d’épée, par exemple, lui donnant accès à des coups plus forts et à la capacité de contrer au prix de son esquive. Pour Barret, cependant, Triangle est un seul tir chargé qui fait énormément de dégâts mais a un long temps de recharge. Tifa a un Uppercut tourbillonnant avec un court temps de recharge qui devient une partie fréquente de sa boîte à outils combo lorsqu’elle s’approche, et Aerith a une capacité à distance appelée Tempête qui devient plus puissante plus vous maintenez le bouton pour le charger, au prix de eh bien, faire autre chose.

Le peu de temps que j’ai pu utiliser Aerith au combat a été l’expérience la plus divergente des quatre. La dernière partie du jeu que j’ai pu jouer a été la lutte avec Abzu dans les égouts, qui a lieu dans le 10ème chapitre de Remake. Abzu est féroce, bondissant partout dans l’arène et déclenchant d’énormes attaques à zone d’effet. Il était nécessaire de concentrer vos efforts en tant qu’Aerith pendant ce combat en raison de la dévastation d’Abzu. Restant loin des zones dangereuses et repositionné si nécessaire, j’ai passé la plupart de mon temps à préparer des buffs, des debuffs et des soins réguliers pour éviter d’avoir à lancer frénétiquement Phoenix Downs pour faire revivre tout le monde un par un. Quand les choses allaient généralement bien, il s’agissait de déterminer combien de temps je pouvais charger ma capacité Tempest pour un gros coup sans être interrompu. Ce rôle de soutien est le type d’action qui peut vraiment ralentir l’élan d’un combat dans un scénario au tour par tour, mais avec les dangers constants du combat en temps réel de Remake, même l’acte de garder tout le monde en vie peut être passionnant.

Et avec toute cette expérience de Remake à mon actif, c’est le frisson constant et l’excitation du combat qui me font plaisir de me lancer tête baissée dans toutes les batailles que le jeu veut me lancer. Je suis peut-être reparti avec quelques hésitations sur la façon dont la structure de la première partie de Remake pourrait bouger dans le jeu complet, mais tant que les combats continuent, je pense que je vais avoir un buster d’un bon moment.

