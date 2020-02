Aperçu des Outriders | 411MANIA

Récemment, 411mania était sur place pour un premier aperçu du gameplay de la nouvelle version à venir de Square Enix, Outriders. Développé par People Can Fly, Outriders est un nouveau RPG de tir coopératif à venir. Fondamentalement, il s’agit d’un jeu de tir coopératif à la troisième personne en ligne qui, selon People Can Fly, est censé avoir une mécanique RPG approfondie. Il y a des nuances et des idées définies avec Outriders, un tout nouveau jeu vidéo IP, qui ressemble à Destiny et Mass Effect Andromeda, mais il a également un bord post-apocalyptique sombre et rugueux, presque comme Mad Max sur une autre planète.

Square Enix m’a invité personnellement à découvrir le jeu au nom de 411 pour un aperçu spécial du gameplay avancé à Los Angeles. La démo de gameplay comportait essentiellement deux sections: un prologue solo puis une partie de la campagne multijoueur. Pour l’événement de prévisualisation, les développeurs de People Can Fly ont expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une démonstration de spectacle pré-préparée. Il s’agissait plutôt d’une version réelle du jeu directement depuis le studio. En tant que tel, il y avait quelques bugs dans l’expérience de jeu. Par exemple, quand il était temps de passer à un nouvel écran et à une nouvelle zone, il ne se chargeait pas toujours correctement, et le jeu vous amènerait à un écran du personnage du joueur probablement sans rien faire lorsqu’il devrait se déplacer dans une cinématique ou l’écran de chargement.

De plus, la démo de prévisualisation a eu plusieurs plantages et pertes de connexion. Heureusement, la démo était bonne pour enregistrer les progrès, les développeurs ont donc pu redémarrer le gameplay afin que les objets et la progression ne soient pas massivement perdus. Étant donné que cela semblait être une version précoce du jeu plutôt qu’une démonstration du salon, nous espérons que ce sont des bugs mineurs qui ne sont pas courants lors de la sortie du produit final.

Avant de plonger dans la partie jouable de l’événement, le personnel de People Can Fly a présenté aux participants une présentation introductive sur Outriders, le décrivant comme un “univers de science-fiction original, sombre et désespéré”. L’humanité est au bord de l’extinction. Les derniers vestiges de l’humanité se sont évacués vers les étoiles après que la Terre n’était plus habitable.

Le dernier salut pour l’humanité est le monde étranger Enoch. Les joueurs joueront le rôle de leur propre Outrider qu’ils personnaliseront et créeront (options masculine et féminine). Les Outriders sont essentiellement une classe d’élite d’éclaireurs d’exploration avancée pour la planète Enoch. Dans la partie solo de la démo, l’équipe avancée d’une arche interstellaire atterrit sur Enoch pour recueillir des données et effectuer des reconnaissances. Essentiellement, le groupe avancé Outrider cherche un endroit sûr pour que l’arche contenant les derniers survivants de la Terre s’installe.

C’est là que la prémisse commence un peu comme Mass Effect Andromeda, où il y a une arche parcourant les étoiles pour trouver une nouvelle maison et une planète à coloniser. Cependant, la situation est beaucoup plus désespérée. Ici, les gens qui ont quitté la Terre l’ont fait parce qu’il n’y avait pas d’autre choix. Il y a de l’espoir dans ce groupe, mais c’est vraiment une pièce de Je vous salue Marie. Le dialogue, les cinématiques et les entrées du codex suggèrent que le simple fait de quitter la Terre était un effort de la peau de vos dents, et de nombreuses âmes innocentes ont péri. Deux arches contenant une fraction de la population de l’humanité se sont rendues à Enoch, mais une a déjà été perdue au cours du processus.

Le segment de prologue d’introduction définit le joueur avec des segments de didacticiel actifs pour montrer aux joueurs l’essentiel du gameplay. Il y a quelques éléments d’exploration mineurs et aussi une section de didacticiel sur le combat avec le tireur. Après avoir récupéré certaines données satellite, quelque chose ne va pas. Le parti Outrider suggère aux cuivres de la mission de ne pas poser l’arche, mais le crétin responsable refuse d’écouter. Cependant, c’est à ce moment-là que le jeu a commencé à ressembler à Anthem. Enoch est en proie à ces tempêtes extraterrestres appelées «Anomalie». Il vaporise l’un des camarades du joueur Outrider et infecte apparemment les autres. Les responsables de la mission veulent mettre en quarantaine le groupe avancé Outrider en les exécutant, ce qui amène le jeu à son premier type de combat contre les boss. Alors qu’il semble lutter contre cette étrange nouvelle infection causée par la tempête sur Enoch, le joueur Outrider est placé en cryostase et n’est réveillé que des années plus tard.

Au réveil, le joueur est plongé dans un monde devenu fou. L’Outrider est endormi depuis 31 ans. Pendant ce temps, les humains restants sont descendus dans la barbarie tribale. L’Outrider se réveille pour voir une friche infernale et brutale, et soudain, il ressemble à Mad Max sur une autre planète. À ce stade, les pouvoirs spéciaux de l’Outrider entrent en jeu. L’exposition à la tempête d’anomalie confère à l’Outrider des pouvoirs spéciaux, et à partir de là, les segments coopératifs entrent en jeu.

De là, une équipe de trois Outriders doit se frayer un chemin hors du Wasteland et se diriger vers un bunker. L’une des factions des humains restants est dirigée par Shira, l’un des scientifiques de l’atterrissage initial, qui n’est pas trop heureux de voir que le joueur est toujours en vie. L’un des anciens amis de l’Outrider, Yakob, est toujours en vie, donc la prochaine mission est d’aller sauver Yakob. De là, le joueur prend un itinéraire depuis la base du hub pour libérer Yakob de son emprisonnement.

La section suivante offre plus de détails sur ce qui se passe depuis que l’Outrider est endormi. Les humains sont coincés dans une vallée à cause des tempêtes d’anomalies. Ils semblent tuer au hasard des personnes qui sont exposées ou les modifier et leur accorder une spéciale. Le jeu devrait être lancé avec quatre classes de joueurs pour votre personnage Outrider. Trois étaient disponibles pour jouer dans la démo: Pyromancie, qui a des capacités basées sur le feu; Trickster, qui a des pouvoirs de déformation en temps réel / espace; et Devastator, qui a des pouvoirs basés sur le sol et la roche.

La quatrième classe de joueurs sera révélée plus tard. Chaque classe a ses avantages et ses inconvénients. Mon favori personnel pour la démo était Trickster car il semblait le plus polyvalent avec son jeu de capacités de départ. La classe Trickster peut ralentir les ennemis avec une attaque par ondes de choc géantes et il y a une capacité de téléportation. Il y a une attaque de mêlée en cours pour cette classe qui ressemble fondamentalement au Titan Smash de Destiny et peut éliminer plusieurs ennemis. La pyromancie est assez explicite. Les attaques ont fait des dégâts, mais elles ne sont pas aussi bonnes pour se propager à plusieurs ennemis à la fois comme avec Trickster.

Après avoir sauvé Yakob, les joueurs ont un sentiment un peu plus fort de naviguer dans la zone du hub. Les développeurs de People Can Fly jouent définitivement avec des tropes de gameplay modernes. À un moment donné, il semble qu’une quête parallèle s’ouvre pour rencontrer un mystérieux vendeur, qui est sur le point de montrer à l’Outrider de «bonnes choses». Plutôt qu’une ouverture d’une branche de quête complète, la future quête parallèle se termine plutôt sans cérémonie. Les Outriders semblent avoir un bord rugueux très sombre. Plutôt que le jeu donnant aux joueurs la possibilité d’épargner quelqu’un ou non, il prend souvent un chemin beaucoup plus direct et plus sombre. Il ne semble pas que Outriders se déroule dans un monde qui offrira aux joueurs de nombreuses options “Paragon”. Plutôt que de perdre du temps à décider si un prisonnier sera exécuté ou non, le prisonnier est simplement exécuté sans chichis.

Le combat et les contrôles me rappellent le plus de The Division. Il existe un style de tir basé sur la couverture et le pistolet. Bien sûr, il y a un peu de Destin là-dedans avec la dynamique de l’équipe et les capacités spéciales. Chaque classe de capacités possède également son propre arbre de compétences. Dans l’arbre des compétences, il y a trois versions différentes pour lesquelles les joueurs peuvent distribuer leurs points de compétence. Les joueurs ne seront pas en mesure de débloquer toutes les compétences, ils devront donc choisir celles qu’ils veulent. Cependant, sur la base d’une exploration des menus, il semble que vous êtes libre de réinitialiser et de redistribuer vos points de compétence quand vous le souhaitez.

Le gameplay a également un aspect de tireur de loot. Au fur et à mesure que vous progressez dans les différents niveaux et combats, les ennemis abandonnent de nouveaux équipements et armes. Il y avait quelques types différents à choisir dans la démo, y compris un fusil de chasse et une mitrailleuse lourde. Il semble que les armes vraiment bonnes, de haut niveau et légendaires ne soient disponibles que plus tard.

Les développeurs présents lors de l’aperçu du gameplay étaient convaincus que les Outriders n’auraient aucun type de fonctionnalités de lootbox. Cela inclut tout type d’achats dans le jeu. Donc, à tout le moins, ils promettent pas de lootboxes, pas de pay-to-win et pas de micro-transactions. Cela dit, les aspects de broyage qui sont souvent présents dans les tireurs de looter semblent définitivement être là, sans parler de l’ennui des gouttes de butin aléatoires.

Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans Outriders, ils pourront continuer à personnaliser leur équipement et leurs armes. Les pistolets sont mod-dbles, et il semble y avoir beaucoup de mélange et d’adaptation pour le matériel aussi. Le chargement de l’équipement me rappelle un peu plus The Division que Destiny.

Dans la dernière mission de la démo, l’équipe de trois Outriders est envoyée pour éliminer un soldat altéré par un ennemi brutal. Au cours de cette quête, il y a une quête secondaire à laquelle les joueurs peuvent participer. Donc, bien qu’il y ait des missions en coopération avec un combat contre un boss, au sein de ces missions se trouvent des quêtes secondaires auxquelles l’équipe peut participer avant de procéder à la boss final. People Can Fly voulait imprégner les Outriders de «systèmes RPG profonds» pour l’expérience. Les idées semblent intéressantes, mais je suis curieux de voir comment ce format fonctionnera plus loin dans le produit final.

Personnellement, je ne suis pas un grand fan de l’expérience de jeu de tir en ligne sous forme de jeux. Très tôt, j’ai été l’un des premiers à adopter Destiny et The Division. Mais après un certain temps, je me suis un peu ennuyé de ces titres et de la façon dont ils sont devenus répétitifs et cycliques. Les Outriders, bien qu’il s’agisse d’un méli-mélo apparemment composé de nombreux styles et titres de jeu différents, ont au moins quelques choses à faire. Bien que la prémisse ne soit pas entièrement originale, elle semble très déterminée à avoir un côté rude, sombre et sombre dans son expérience. J’ai trouvé certaines des façons dont il a renversé un jeu de clichés et de tropes plutôt intelligents et rafraîchissants.

Dans l’ensemble, le combat et les contrôles étaient assez fonctionnels après une courbe d’apprentissage rapide. J’ai joué à la version PC à l’aide d’une manette Xbox et les commandes étaient assez réactives. Cela dit, je ne suis pas un grand fan de la dynamique du tireur de looters et du style de balle éponge. Cela dit, la façon dont le jeu est configuré, il semble qu’il y aura une bonne quantité de contenu pour occuper les joueurs avec sa campagne PvE. À ce stade, même si je n’évaluerais pas le jeu à acheter ou à précommander maintenant, je serais prêt à lui donner un nouvel aperçu et à découvrir le produit final.

Outriders est actuellement en développement pour une version de vacances pour PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4 et Windows PC via Steam.