Aperçu des six finales sur invitation – Rapport de jeu quotidien

Le Six Invitational se termine aujourd’hui après une longue semaine d’action (Photo: Ubisoft)

Le plus grand événement du calendrier Rainbow Six Siege se termine aujourd’hui. Après une semaine d’action et les meilleurs du monde au combat, nous en sommes aux trois dernières équipes – Ninja’s en pyjama, Team SoloMid et Spacestation Gaming. Nous envisageons ce à quoi vous pouvez vous attendre aujourd’hui lors des deux derniers matchs du Six Invitational.

Le premier match de la journée verra NiP affronter TSM pour une place dans la grande finale. Le NiP représente le dernier espoir pour le Brésil, alors qu’une victoire pour TSM pourrait mettre en place une finale entièrement NA. Ces équipes se sont rencontrées au début des séries éliminatoires avec TSM gagnant 2-0 sur les vainqueurs de la saison 10 de LATAM. TSM a gagné 8-7 au Consulat et 7-3 à Kafe, mais nous pensons que les matchs cette fois seront beaucoup plus proches. NiP a eu une excellente course dans le support inférieur en battant G2 Esports, BDS Esport et Dark Zero pour arriver jusqu’ici. TSM a été ravi de regarder ce tournoi; ils sont encore une jeune équipe mais semblent toujours avoir faim pour lever le marteau. Après une défaite serrée de 2-1 contre SSG, ils voudront rebondir rapidement et organiser un match revanche lors de la grande finale.

Les vainqueurs de Dreamhack Montréal ont déjà affronté SSG à deux reprises, une fois en groupe et le deuxième hier dans la finale de la tranche gagnante. Si TSM avance, cela pourrait être leur revanche contre la partie nord-américaine. SSG aura cependant beaucoup de temps pour se préparer; ils auront la chance de regarder les matchs entre NiP et TSM. Cela leur permettra de voir s’ils vont apporter quelque chose dans leurs matchs lors de la grande finale. SSG obtiendra également un avantage d’un match dans le meilleur des 5 pour ne pas être éliminé dans la catégorie des perdants. L’équipe SSG n’a perdu que trois cartes tout le tournoi, dont deux en groupes. Cela signifie que la confiance sera élevée dans l’équipe SSG que ce pourrait être leur année.

Quoi qu’il arrive, nous savons que nous allons vivre une excellente journée et verrons une nouvelle équipe lever le marteau. Assurez-vous de vous connecter à la dernière journée à 17 heures GMT sur Twitch.

Selon vous, qui gagnera le Six Invitational? Qu’avez-vous pensé des équipes du tournoi jusqu’à présent? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

