Aperçu pratique de Wasteland 3 – Survivre au Colorado post-apocalyptique avec une armée d’animaux de compagnie

Ma première impression de Terres désolées 3 était “merde, c’est assez graphique”. En tant que débutant dans la franchise, je ne m’attendais pas à une introduction aussi sanglante et brutale au dernier projet d’inXile Entertainment et il n’a certainement pas laissé tomber pendant l’aperçu.

Wasteland 3 est une véritable suite de Wasteland 2, avec vous incarnant les survivants restants de l’un des groupes des Rangers, Team November. Les Rangers ont été contactés par quelqu’un appelé The Patriarch, un mec qui prétend gouverner le Colorado, bien que cela soit fortement contesté. Il vous offre des ressources, qui sont autant de monnaie d’échange que n’importe qui au bout du monde, en échange de vos services, à savoir tuer ses trois enfants qui veulent revendiquer la terre pour eux-mêmes. C’est alors à vous de vous frayer un chemin à travers les déchets froids et de vous battre contre les Dorsey, un groupe de crânes d’animaux portant des hillbillies qui adorent tuer.

Le combat dans Wasteland 3 frise la brutalité comique, alors que des têtes explosent et du sang éclabousse autour de la zone à chaque fois que vous tirez, mais il y a toujours une plaisanterie pleine d’esprit pour l’accompagner. Au cours de la démo, j’ai pu voir un Dorsey danser dans le sang humain, un autre avec la tête soufflée pendant une cinématique de dialogue et un juge exécutant lentement Dorsey et quelques autres par exposition sans remords.

Le langage utilisé pour décrire le clan Dorsey et les tortures qu’ils et les enfants de Partiarch infligent à la population du Colorado est pour le moins dérangeant, mais avec un niveau d’humour Borderlands-esque au-dessus. Cela ne vous traumatisera en aucune façon, mais c’est définitivement assez violent pour vous faire haleter.

Vous pouvez choisir parmi une liste de personnages de départ, chacun avec une histoire, des compétences et des bizarreries uniques, ou créer votre propre personnage pour une expérience plus personnalisée. Il y a une multitude de compétences et d’attributs à choisir, de la merde sournoise bien nommée aux trucs de nerd, de chuchotement animal et de mécanique.

Si vous choisissez Animal Whisperer, vous pourrez recruter des animaux dans votre équipe qui augmenteront vos statistiques et combattront à vos côtés plus tard. Lors de l’aperçu, nous avons rencontré le major Tomcat, un chat qui portait un chapeau cool et a secoué un petit bandana. Je suis heureux de confirmer que vous pouvez caresser le chat dans Wasteland 3, ainsi que des chiens de charme et parler aux poulets. Les lapins passeront également devant vous en criant si tout cela n’était pas assez surréaliste.

Wasteland 3 adopte le même combat stratégique au tour par tour que Wasteland 2, où vous devrez traiter en pourcentages pour aligner les tirs réussis, utiliser efficacement la couverture et éviter généralement les gros robots qui vont définitivement vous faire foutre. Si vous avez joué à son prédécesseur ou à XCOM 2, vous maîtriserez le système de combat assez rapidement, mais il est tout aussi facile à saisir pour les amateurs. Les anneaux de perception ennemis vous aident à tracer un chemin autour d’eux si vous n’avez pas envie de vous battre ou si vous souhaitez mettre en place une équipe plus grande plus efficacement que de simplement errer dans toutes les armes à feu.

Il va sans dire que Wasteland 3 a profité bien après l’acquisition d’InXile par Microsoft. Initialement financé par Fig à la fois par les fans et les investisseurs, l’injection de ressources de Microsoft a permis à la société d’exprimer pleinement Wasteland 3. Certains dialogues font partie d’une cinématique et vous serez en tête-à-tête avec certains personnages, tandis que d’autres sont en haut -down pendant l’exploration. Vous pourrez toujours faire des choix et influencer ce qui se passe dans chaque scénario, bien que les conversations en tête-à-tête aient un peu plus de poids.

Le système de dialogue et de choix dans Wasteland 3 est énorme et ne doit pas être sous-estimé – les répercussions de chaque décision que vous prendrez, quelle que soit leur taille, seront claires à voir, bien que certaines ne deviendront évidentes que plus tard dans le jeu. Il y a aussi des limites à vos choix; ceux qui ont joué à l’Alpha se souviendront d’un match à l’écran si vous avez désobéi au Patriarche et tué l’un de ses enfants, vous ne pouvez donc être qu’une bite.

En fonction de vos compétences et de vos attributs, il y aura certaines choses auxquelles vous ne pourrez pas accéder, telles que des portes verrouillées ou des ordinateurs, et certaines options de dialogue seront grisées car vous n’avez pas un classement assez élevé de Hard Ass. Ces petites omissions de choix peuvent être frustrantes, surtout lorsqu’il peut y avoir quelque chose de cool derrière des portes closes.

L’un des premiers choix fondés sur la moralité consiste à convaincre l’un des Dorsey de ne pas tuer un collègue ou, si vous n’avez pas l’avantage de lui parler, de la tuer immédiatement. Bien qu’il puisse être tentant de jouer le bon gars et de lui parler en bas, elle s’enfuira immédiatement et informera ses amis que vous vous approchez et rejoindra le combat qui s’ensuivra. Cela élimine toute chance de leur tendre une embuscade, alors vous pourriez aussi bien lui tirer une balle dans le visage et la baiser.

Plus tard, il y a la possibilité de sauver un garçon de l’exécution et de le recruter dans votre équipe, mais il n’est pas clair si chaque personne que vous “sauvez” sera réellement utile, si elle vous trahira ou sera simplement une énorme douleur au cul à plus tard. La violence est intrinsèquement dans le système de Wasteland 3, vous pourriez donc aussi bien être une machine à tuer impitoyable qui aime parler aux animaux.

Le jeu en coopération est recommandé pour Wasteland 3, car vous et un ami pouvez faire équipe et vivre l’histoire ensemble. Si votre partenaire ne peut pas se connecter, vous pourrez continuer à prendre des décisions et à explorer jusqu’à un certain point. Bien qu’il soit prudent d’avoir l’un de vous comme indicateur de moralité tandis que l’autre agit en tant que spécialiste du combat, il est tout aussi tentant d’être une bite et de prendre des décisions moins que savoureuses lorsque votre partenaire n’est pas en mesure de jouer.

Il n’y a pas de mode multijoueur en tant que tel, bien que le mode coopératif fasse de la réalisation de l’histoire un véritable effort d’équipe. C’est à vous de décider si vous voulez faire cavalier seul avec votre copain ou recruter tout le monde sur lequel vous pouvez mettre la main et prendre un détachement avec vous où que vous alliez, ou tout simplement à tour de rôle pour foutre délibérément votre histoire quand votre partenaire est absent parce que, quoi sont copains pour?

Wasteland 3 promet d’être aussi long que Wasteland 2, qui était d’environ 80 heures. C’est toujours une aventure de type pointer-cliquer et il y a un butin à rassembler qui peut améliorer votre arsenal ou être vendu à financer les excursions de votre groupe. Il devrait y avoir une mise à jour de contenu après le lancement et quelques DLC possibles dans les travaux, bien qu’inXile reste à ce jour très discret.

À un moment où il semble que les deux seules options de jeu vidéo de quarantaine soient soit le plaisir amusant d’Animal Crossing ou le paysage infernal de Doom Eternal, Wasteland 3 se sent comme un méli-mélo stupide des deux qui devrait rendre votre isolement un peu plus agréable.

Les bailleurs de Wasteland 3 sur Fig pourront participer à la Backer’s Beta le 17 mars à partir de 16 h GMT / 12 h HE / 9 h HP, bien que les joueurs Alpha ne recevront pas de nouvelle clé et pourront à la place se reconnecter au jeu. Je vous suggère fortement de faire attention Major Tomcat et rejoignez-moi dans ma quête pour devenir le Steve Irwin de Wasteland 3.

Wasteland 3 arrive sur PC, PS4 et Xbox One le 19 mai.