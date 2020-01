Aperçu: Snack World: The Dungeon Crawl – OR | My Nintendo News

Comme c’est souvent le cas, les joueurs japonais ont droit à une collection un peu plus éclectique de franchises moins connues que l’Occident ne connaît. Dans ce cas, c’est la franchise The Snack World de LEVEL-5 qui a été lancée à l’origine sur Nintendo 3DS en 2017. Après des appels pour qu’elle soit localisée, la version Nintendo Switch arrive dans les magasins le 14 février et elle promet d’apporter avec elle tous les DLC qui sont depuis été publié pour les joueurs japonais.

Nous ne pouvons parler que de la première partie du jeu, mais au cours des six (ou plus) heures de jeu, nous avons suffisamment joué pour avoir une idée décente de ce joyeux robot de donjon roguelike. Nous ne gâcherons rien pour vous, cependant, et nous garderons les détails sur l’histoire, les déverrouillables et les trésors cachés au minimum.

Snack World: The Dungeon Crawl – GOLD se déroule dans un monde fantastique hyper-décontracté. La plaque tournante principale est votre ville classique avec des résidents à qui parler, des articles à acheter et des bâtiments à visiter. Vous êtes placé dans un endroit animé avec très peu de mémoire et vous êtes très rapidement encordé pour aider les résidents – et les membres de la famille royale – à terminer les quêtes en tant que nouveau aventurier. Votre avatar semblable à un chibi est personnalisable dès le départ avec différentes coiffures, cris de combat et stature, tous disponibles pour bricoler dès le départ. À ce stade, cela ne fait pas beaucoup de différence dans l’histoire ou les résultats, mais c’est un bon ajout à avoir.

Les choses sont (plutôt sans surprise) linéaires lorsque vous commencez votre aventure, mais en discutant avec certains des gens de la ville et en explorant les coins de “ Tutti-Frutti ” (la plaque tournante), nous avons rapidement rassemblé suffisamment d’expérience pour passer à travers la formation et conquérir des quêtes de récupération. Mis à part les visuels mignons et les personnages excentriques, ce titre ne se prend pas au sérieux. Le «quatrième mur» est constamment brisé et les personnages avec lesquels vous interagissez jouent avec les blagues. Les choses s’améliorent davantage, l’accent étant mis sur des techniques de combat, une exploration et une personnalisation affinées.

Snack World suit une prémisse assez simple. Vous avez la quête d’histoire principale; c’est principalement plus difficile que les quêtes supplémentaires proposées. Terminer les quêtes Fetch, Recon et Bounty sur le terrain loin des donjons vous fera gagner plus d ‘«XP», ce qui, à son tour, assure une conduite légèrement plus fluide en ce qui concerne l’exploration des donjons. Il y a un indicateur utile sur chaque quête pour vous montrer à quel point vos chances sont prometteuses pour accomplir la tâche choisie, mais nous nous sommes retrouvés à jouer plus souvent qu’autrement; parfois, cela a payé avec une tonne de trésors décernés à la fin.

Les emplacements de terrain et de donjon ne sont pas utilisés une seule fois: différentes missions nécessitent de collecter divers objets ou des ennemis vaincus, mais le jeu propose à chaque fois des scénarios intéressants. Certaines rencontres sont bizarres et se sentent comme des charges, mais les HP supplémentaires sont les bienvenus malgré tout. De plus, l’ajout de donjons générés aléatoirement maintient la fraîcheur. Chaque emplacement abrite différents types d’ennemis et, oui, les ennemis élémentaires sont nombreux ici. Il reste à voir s’il y a des armes élémentaires à gagner, mais avoir accès à des armes à longue et à courte portée crée des stratégies étonnamment bien pensées quand on s’approche d’un groupe d’ennemis.

En parlant de stratégie, les emplacements de vos objets sont limités et vous devez choisir soigneusement ce que vous allez prendre au combat, car votre configuration ne peut pas être modifiée une fois que vous avez embarqué. Ces machines à sous sont appelées Jora et obtenir le bon mélange de défense et d’attaque est essentiel si vous voulez sortir vivant de la quête. Les créatures pour vous aider au combat sont également essentielles à la survie. Bien nommée Party Snacks, ces petites bestioles se présentent sous différentes formes et tailles. Certains sont là pour soutenir via la guérison, d’autres peuvent se précipiter dans la bataille en votre nom, vous donnant le dessus pour encadrer l’ennemi. Comme ce n’est pas une affaire au tour par tour, avoir le bon Party Snack qui fonctionne bien avec votre style de combat est quelque chose qui a pris du temps à s’adapter car ils attaquent automatiquement; nous sommes restés avec le même pour la majorité du jeu, mais il est fascinant de voir quelles autres stratégies de parti sont proposées plus tard.

Avec une approche apparemment simple de la narration et un système de combat peu profond à l’extérieur mais plutôt le contraire à l’intérieur, Snack World: The Dungeon Crawl – Gold se présente comme une autre vitrine de la conception de jeu vidéo classique et loufoque qui Le niveau 5 est réputé pour. Son script léger, juxtaposé à ce qui se révèle être un titre assez difficile, nous tient jusqu’à présent et avec l’inclusion du jeu en ligne, il semble être un autre package prometteur. Le jeu propose des visuels amicaux qui peuvent donner une mauvaise impression mais rassurez-vous, nous avons une formidable roguelike pertinente devant nous – et il ne faut pas la sous-estimer.

Une copie de Snack World: The Dungeon Crawl – Gold à des fins d’aperçu a été fournie par Nintendo UK. Une revue complète du jeu sera publiée en temps voulu.

