Apex Legends annonce un nouvel événement comprenant un nouvel héritage, du matériel et plus encore dans l’événement de remplacement du système

La saison 4 d’Apex Legends, réputée Assimilation, a débuté en février et a été formidable jusqu’à présent, mais Respawn refuse de prendre pied. Respawn a tweeté de nulle part, annonçant un nouvel événement. D’après le Twitter officiel d’Apex Legends, «Les forts augmenteront et les faibles périront avec l’événement de collecte de remplacement du système.»

L’événement System Override commence le 3 mars 2020 et se poursuit jusqu’au 17 mars 2020. L’événement aura un système de prix similaire à l’événement Grand Soiree Arcade. La liste des prix regorge de nouveaux skins de légende, un héritage unique pour Octane, et plus encore. Respawn semble utiliser ces événements pour tester de nouveaux modes potentiels et s’amuser davantage avec le jeu. Kings Canyon, la première carte publiée lors de la sortie d’Apex Legends, reviendra en mode classé au cours de la deuxième semaine de l’événement.

L’un des nouveaux aspects passionnants de l’événement est une nouvelle façon de gérer la façon dont le butin apparaît sur la carte. Le butin est généralement placé au hasard sur toute la carte, des emplacements spécifiques ayant plus de chances d’obtenir un meilleur butin.

Cependant, l’événement System Override change complètement la façon dont le butin apparaît sur la carte. Deja Loot, le nom que Respawn a donné au nouveau système de butin, fera apparaître le butin au même endroit tout au long de l’événement. Cela signifie que si vous trouvez un bouclier d’or dans une caisse dans Skyhook, il sera dans cette même boîte pour tout l’événement.

Comme si cela ne suffisait pas, Respawn ajoute également un tout nouveau bouclier au jeu, le bouclier Evo. Ce bouclier changera en fonction des dégâts infligés par un joueur lorsqu’il est équipé. Le niveau du bouclier augmente même au-delà du bouclier d’or actuel. Pour l’instant, ce bouclier ne sera disponible que dans l’événement Deja Loot mais pourrait éventuellement être ajouté au jeu principal plus tard.

L’une des choses les plus convoitées qu’un joueur puisse obtenir dans Apex Legends est un héritage pour ses légendes préférées. Ces articles sont purement cosmétiques, mais ils ajoutent un niveau de détail supplémentaire à votre légende. Pas toutes les légendes ont actuellement un héritage; la liste se compose de Wraith, Bloodhound, Lifeline et Pathfinder qui le font. Cependant, cela semble changer dans ce prochain événement.

Octane, qui était le premier personnage ajouté à la liste d’origine, obtient enfin son héritage. Une sorte d’hybride qui mélange sa seringue stim avec un couteau papillon.

Les héritages ont toujours été un élément compliqué à obtenir dans Apex Legends. Mais il semble qu’ils soient un peu plus faciles à obtenir. Pour le moment, la seule façon pour un joueur de débloquer un objet hérité est d’ouvrir des packs Apex. Maintenant, c’est une toute petite chance à chaque fois, 1 sur 500 pour être exact et garanti après l’ouverture de 500 packs. Dans le passé, vous n’aviez aucun contrôle sur l’héritage que vous avez obtenu lorsque vous en avez finalement ouvert un.

Par exemple, si vous vouliez l’héritage de Bloodhound, vous deviez avoir la chance de retirer sa hache de guerre des quatre autres héritages disponibles. Cela change avec la nouvelle mise à jour, les joueurs obtiendront désormais à la place des fragments d’héritage, et ils pourront ensuite choisir l’héritage qu’ils souhaitent. La communauté Apex le demande depuis un moment maintenant. C’est donc agréable de le voir enfin arriver.

System Override ressemble à un excellent exemple de ce à quoi les joueurs pourront s’attendre à l’avenir avec des événements similaires. Nous avons hâte de plonger dans le nouvel événement. Parlez-nous de votre mémoire Apex Legends préférée sur Twitter!

