Apex Legends Global Series passe au jeu en ligne

La série mondiale Apex Legends se met en ligne dans le cadre de l’initiative «Rester et jouer» d’EA pendant la pandémie COVID-19. EA a annoncé mardi que la série esports passait aux tournois en ligne, le tournoi en ligne Apex Legends # 3 devant avoir lieu samedi et lundi avec un prize pool de 100 000 $. Les joueurs peuvent s’inscrire maintenant pour avoir une chance de participer et de gagner des points Apex Legends Global Series. Le gagnant obtient 7 200 $, dont 4 410 $ vont à la deuxième place et les prix seront réduits à 590 $ pour la 10e place.

De plus, le jeu a ajouté trois autres tournois en ligne au calendrier comme suit. Chaque tournoi rapportera des points ALGS et 100 000 $ en prix en argent:

* Tournoi en ligne # 4 = 18 et 20 avril. L’inscription débute à 10 h HAP le 7 avril ici.

* Tournoi en ligne # 5 = 2 et 4 mai. L’inscription débute à 10 h HAP le 21 avril ici.

* Tournoi en ligne # 6 = 30 mai et 1er juin. Les inscriptions débuteront à 10 h HAP le 19 mai ici.

Les finales de chaque tournoi en ligne seront diffusées en direct sur YouTube et Twitch.

L’ALGS est le dernier tournoi d’esports à se déplacer en ligne pour permettre aux joueurs de jouer tout en restant en sécurité pendant la crise sanitaire actuelle. La Ligue Overwatch a annoncé un passage au jeu en ligne plus tôt ce mois-ci et, bien qu’elle ait été retardée d’une semaine, s’est remise en marche le week-end dernier avec dix matchs. Tout cela est lié à l’initiative EA «Rester et jouer» qui vise à permettre aux joueurs de rester connectés aux autres tout en restant séparés physiquement grâce à la possibilité de jouer à des jeux en ligne.

