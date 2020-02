Apex Legends: l’année qui fut pour Battle Royale de Respawn

Apex Legends fête son premier anniversaire avec le début de la saison 4: Assimilation le 4 février. Ce fut toute l’année pour la bataille royale de Respawn – si vous n’avez pas joué au jeu depuis son lancement, vous serez plutôt surpris si vous décidez de vous lancer maintenant. Donc, alors qu’Apex Legends entame sa deuxième année, revenons sur l’année qui devait voir comment le jeu a évolué.

Le 4 février 2019, Respawn a révélé que son nouveau jeu Titanfall n’était pas réellement Titanfall 3 comme beaucoup s’y attendaient. Au lieu de cela, nous obtenions une bataille royale gratuite qui se déroule dans l’univers Titanfall. Il s’appelait Apex Legends, un petit clin d’œil amusant à Titanfall’s Blisk et à ses Apex Predators.

Et puis Respawn a fait quelque chose d’assez audacieux – il a dit que le jeu était maintenant sorti. Prêt à être téléchargé immédiatement sur Xbox One, PS4 et PC. Pas de fanfare. Pas de campagne d’un an de bandes-annonces et d’apparitions de conférence. Juste une annonce et une sortie.

Le début de l’année 1

Et cela a en quelque sorte fonctionné. Apex Legends a obtenu un million de joueurs en huit heures, puis a grimpé à 2,5 millions le premier jour – très impressionnant pour un jeu avec presque aucun marketing derrière au lancement. Le 11 février, Respawn a annoncé qu’Apex Legends avait vu 25 millions de joueurs au cours de sa première semaine avec deux millions d’utilisateurs simultanés de pointe.

Comme Titanfall 2, les mécanismes de tir et de mouvement étaient solides et la carte était bien conçue. Les fans sont tombés amoureux de la diversité des personnages, ainsi que des améliorations bienvenues que Respawn a apportées à la formule de la bataille royale avec un système de ping et des capacités de héros. Comme la plupart des jeux en tant que service au lancement, il y avait des bugs à corriger et à équilibrer les changements à implémenter, mais Apex Legends a offert suffisamment de contenu au cours des premières semaines pour que les joueurs reviennent.

Au départ, le récit d’Apex Legends était plutôt simple – le jeu racontait les histoires entourant les Jeux Apex, un sport sanglant créé par une mystérieuse société appelée le Syndicat au lendemain de la guerre entre la milice frontalière et l’IMC. Ceux qui participent aux jeux et gagnent régulièrement sont connus comme des légendes. Chaque légende s’est jointe aux Jeux Apex pour ses propres raisons. La soldate IMC Anita “Bangalore” Williams espère gagner suffisamment d’argent pour réserver le passage hors de l’espace Frontier afin qu’elle puisse revoir sa famille, par exemple, tandis que Ajay “Lifeline” Che essaie de réparer les torts de ses parents profiteurs de guerre en élevant argent et sensibilisation des groupes humanitaires.

Le 13 février, Respawn a publié une mise à jour qui comprenait des cosmétiques sur le thème de la Saint-Valentin à durée limitée – notre premier indice que Apex Legends organiserait des célébrations dans le jeu pour certaines vacances. Une semaine plus tard, le 20 février, Apex Legends a obtenu sa première nouvelle arme: l’assaut HAVOC. Ces premières baisses de contenu suggéraient que Respawn mettrait régulièrement à jour le jeu avec de nouveaux contenus, et les fans ont commencé à attendre quelque chose de plus.

Revue vidéo Apex Legends

Un mois après la sortie d’Apex Legends, Respawn a annoncé que le jeu comptait 50 millions de joueurs et le développeur a publié une vidéo remerciant sa communauté. La vidéo s’est également moquée en plaisantant du fusil de chasse du Mozambique, qui était le pire pistolet d’Apex Legends au lancement (de loin, comme une marge notable). Si quoi que ce soit, cela semblait impliquer que Respawn entendait ce que sa communauté avait à dire sur les lacunes d’Apex Legends et travaillait sur les problèmes que les fans soulevaient.

Mais la nouveauté du jeu a commencé à décliner à cette époque. Apex Legends n’avait toujours pas de défis ni de passe de bataille à proprement parler. Il n’y avait vraiment rien à rechercher, à part s’améliorer.

Saison 1: Wild Frontier

Apex Legends obtiendrait enfin sa première passe de bataille le 19 mars avec le début de la saison 1: Wild Frontier. La première saison a également ajouté un nouveau personnage: Octavio “Octane” Silva. L’histoire du drogué de l’adrénaline a fourni un lien nostalgique à Titanfall 2, lorsque les joueurs battaient le record de Gauntlet en se propulsant avec des grenades. Ses capacités ne changeaient pas vraiment le jeu, mais l’attitude imprudente et pleine d’imprudence d’Octane envers la vie fait de lui l’un des compléments les plus agréables d’Apex Legends.

Apex Legends Octane 13 Kill Championship Gameplay

Apex Legends n’avait toujours pas de défis, et sans eux, il était très difficile de monter de niveau dans la passe de bataille. Dans les semaines suivantes, Respawn continuerait à implémenter des ajustements de gameplay, comme un nouvel avantage passif fortifié pour Makoa Gibraltar et Alexander “Caustic” Nox, ainsi que des corrections de bugs, mais rien de substantiel. Sauf si vous étiez sur PC, bien sûr – Respawn a utilisé cette fois pour mettre un sérieux coup d’arrêt aux efforts des tricheurs qui dominaient la version PC du jeu. Des mois se passeraient sans contenu supplémentaire. Cette longue période de sécheresse verrait certains joueurs abandonner le jeu (y compris moi pendant une courte période si je suis honnête).

11 semaines après le début de Wild Frontier, Apex Legends a finalement obtenu une mise à jour majeure du contenu. Le 4 juin a vu le début du premier et unique événement à durée limitée de Wild Frontier, Legendary Hunt. L’événement a facilité la montée de niveau dans la passe de combat de Wild Frontier. Mieux encore, cela a fourni une bonne raison même d’acheter le laissez-passer en premier lieu – les propriétaires de laissez-passer de combat pourraient décrocher de belles récompenses légendaires pendant Legendary Hunt. C’était le coup dans le bras dont Apex Legends avait besoin, en particulier avec la saison 2 au coin de la rue.

Apex Legends – Dernier jour de la chasse légendaire

Mais avant le début de la saison 2, Respawn a également commencé à étoffer l’histoire d’Apex Legends. Le 8 juin, Respawn a sorti le premier de ses Histoires des Outlands, une collection de courts métrages d’animation. Le 12 juin, le compte Twitter Apex Legends a publié son premier tweet axé sur l’histoire, marquant le moment où le compte adopterait à l’occasion le personnage d’un présentateur d’actualités qui existait dans l’univers Titanfall / Apex Legends. De petits changements de carte dans le jeu (comme un ordinateur portable égaré et l’arrivée de dépliants) ont également commencé à apparaître, faisant allusion au contenu à venir que la communauté pourrait discuter et théoriser.

Saison 2: Battle Charge

Le 27 juin, Respawn a publié la bande-annonce cinématographique d’Apex Legends Saison 2: Battle Charge, qui a confirmé une grande partie de l’histoire et des traditions sur lesquelles les fans avaient spéculé – un mystérieux pirate informatique s’appelant Crypto s’intéressait à Apex Les jeux et les dépliants et les léviathans qui existaient auparavant à la périphérie de la carte envahissaient maintenant l’arène. Battle Charge a commencé le 2 juillet, mettant en œuvre des changements de carte et ajoutant à la fois le nouveau personnage Natalie “Wattson” Paquette et une nouvelle mitrailleuse légère le L-STAR. Wattson a été un ajout révolutionnaire à Apex Legends. Véritable premier défenseur du jeu, Wattson possède peu de moyens offensifs en ce qui concerne ses capacités, mais elle peut verrouiller une zone en quelques secondes et nier carrément les capacités de certains adversaires.

Wattson 10 Kill Champion Gameplay Victory | Apex Legends Saison 2

Battle Charge a été un tournant pour Apex Legends après la décevante Wild Frontier. Non seulement il a finalement réussi à relever des défis quotidiens et hebdomadaires, mais il a également introduit une passe de combat avec des récompenses intéressantes. Classé a également été ajouté en tant que mode permanent, et les événements en jeu et les bandes-annonces cinématographiques ont étoffé le savoir d’Apex Legends. Le 13 août a vu le début de l’événement Iron Crown Collection (qui comprenait le mode Solo longtemps demandé), Stories from the Outlands “Voidwalker” a été créé le 2 septembre, l’événement Voidwalker a commencé le 3 septembre (qui comprenait un changement de carte et l’Armed et mode dangereux), Stories from the Outlands “Forever Family” sorti le 19 septembre, et la bande-annonce de lancement cinématographique de la saison 3 est sortie le 27 septembre. Il y avait juste plus à faire pendant Battle Charge par rapport à Wold Frontier, que ce soit un nouvel événement à durée limitée à jouer, de nouveaux détails d’histoire à discuter, des défis à terminer ou des niveaux de passes de bataille à gagner.

Cela dit, Battle Charge n’était pas tout à fait positif (hein, vous comprenez?). Iron Crown Collection marque l’une des rares fois où Respawn a rencontré une controverse sur les microtransactions. Comme Legendary Hunt, Iron Crown Collection a introduit de nouveaux skins cosmétiques, mais ceux-ci ne peuvent être débloqués que par l’achat de boîtes à butin spéciales Apex Pack, pas de défis. Les packs Apex offrent des récompenses aléatoires, conduisant à l’indignation des fans, il n’y a aucun moyen infaillible d’obtenir le couple de skins que vous vouliez à part acheter suffisamment de boîtes à butin pour garantir la bonne chance (environ 150 $ USD).

Apex Legends – 1 VS 60 Champion de Match Solo

Respawn a admis qu’il avait fait une erreur en liant uniquement les récompenses de la collection Iron Crown aux boîtes à butin et a changé l’événement afin que des skins individuels puissent être achetés. Pour équilibrer ce changement par rapport au système de risque contre récompense des boîtes de butin, Respawn a rendu les prix des objets individuels plus chers que les packs Apex individuels – permettant aux joueurs de dépenser un peu plus pour obtenir des objets spécifiques ou de dépenser moins et de compter sur la chance. Cela a semblé rassasier la base de joueurs, car l’indignation s’est principalement calmée après le changement. Respawn implémenterait ce système dans chaque événement ultérieur qui comportait des récompenses de boîte de butin.

Saison 3: Fusion

Battle Charge a été suivie de la saison 3: Meltdown, qui a présenté le Tae Joon “Crypto” Park en tant que personnage jouable, a ajouté le fusil de charge et a de nouveau mis en œuvre des défis et une passe de bataille. Cependant, au lieu de modifier les cartes, Apex Legends a obtenu une toute nouvelle carte, World’s Edge, qui a fondamentalement modifié la façon dont les équipes devaient travailler ensemble pour gagner.

La nouvelle carte d'Apex Legends Season 3 nous a conquis, mais ce n'est pas parfait

La nouvelle carte World’s Edge mettait davantage l’accent sur le mouvement que l’original Kings Canyon. Le moyen le plus sûr de trouver du butin de haut niveau était de poursuivre le train en marche ou d’abattre l’un des robots volants pour trouver la clé d’un coffre-fort. En raison de la taille plus grande de la carte, vous deviez également prendre en compte les déplacements sur une plus longue distance lorsque l’anneau commençait à rétrécir. Il est soudain devenu beaucoup plus important d’avoir un personnage dans votre équipe qui pourrait rapidement faire passer votre équipe d’un endroit à un autre.

Tous les joueurs n’ont pas aimé le changement, mais World’s Edge – et dans un sens plus large, toute la saison 3 – était un exemple de la façon dont Respawn était prêt à expérimenter la formule d’Apex Legends. Par exemple, le combat ou la peur sur le thème d’Halloween a montré à quoi pourrait ressembler Apex Legends avec deux cartes à la fois. Le Holo-Day Bash sur le thème de Noël a présenté le premier mode de jeu d’Apex Legends qui n’était pas axé sur les mécanismes d’une bataille royale. Et la Grande Soirée Arcade sur le thème des années 20 a vu sept modes tournés dans le jeu, dont certains offraient des façons très uniques de jouer.

Apex Legends – Victoire de 9 morts sur Kings Canyon après un gameplay sombre

Au cours de la saison 3, Respawn a également mis en œuvre des changements que la communauté demandait depuis un certain temps, tels qu’un plafond de niveau considérablement plus élevé, une nouvelle portée de tir, des nerfs indispensables pour le Peacekeeper et le fusil de charge, et des paramètres de daltonisme améliorés. La popularité d’Apex Legends a continué de croître, atteignant 70 millions de joueurs.

La fin de l’année 1

Au cours des dernières semaines de Meltdown, Respawn a renversé les attentes de son public afin de commercialiser la saison 4: assimilation. Le développeur n’a pas seulement révélé la nouvelle légende comme elle l’avait fait au cours des trois premières saisons. Au lieu de cela, Respawn a annoncé une légende, en a utilisé une autre pour tuer la première, puis en a taquiné quelques autres. Le développeur a doublé ses efforts pour étoffer le récit et les traditions d’Apex Legends, révélant qu’il avait en fait mis en place plusieurs intrigues intrigantes pour l’année 2.

Ce qui nous amène au début de la saison 4: assimilation et au début de l’année 2. Beaucoup de choses ont changé avec la bataille royale, mais ce qui rend Apex Legends si amusant – cette poursuite pour être le numéro un – est toujours le même. Il reste à voir ce que Respawn a en réserve pour la deuxième année d’Apex Legends, mais si l’année 1 est une indication, elle sera certainement mouvementée.

Apex Legends Saison 4 – Bande-annonce Assimilation Gameplay

En cours de lecture: 1 an de légendes Apex: hauts, bas et plus grands changements