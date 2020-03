Apex Legends mais tout est lisse comme des œufs | Mode pomme de terre – Mode pomme de terre

Il y a des gens qui poussent toujours pour de meilleurs graphismes et des textures plus lisses. Et puis il y a des idiots comme nous. Bienvenue dans le mode Potato, la série où nous jouons certains des jeux vidéo les plus visuellement attrayants avec leurs paramètres visuels aussi bas que possible.

La victime de cet épisode est Apex Legends. Dans la vidéo ci-dessus, Max Blumenthal et Jean-Luc Seipke se jettent dans la bataille royale de Respawn pour voir à quoi ressemble World’s Edge sans tous les paramètres techniques qui en font l’un des plus beaux endroits des Outlands. Alerte spoiler: ça a l’air terrible, presque cauchemardesque. Nous ne recommandons pas de jouer au jeu de cette façon.

Au lieu de cela, jouez à Apex Legends comme il était censé être joué – et pendant que vous y êtes, prenez le temps d’apprécier les changements de gameplay mis en œuvre dans la bataille royale pendant System Override. L’ajout de l’héritage d’Octane porte à cinq le nombre actuel des objets les plus rares d’Apex Legends, et il est désormais beaucoup plus facile de réclamer celui que vous voulez. Le système d’inventaire en jeu a également été remanié, en grande partie pour faire de Wattson un incontournable du classement. Respawn continue également de modifier Bloodhound et Gibraltar, les premiers subissant de nombreuses transformations qui en font (enfin) plus un personnage de reconnaissance.

Dans la critique d’Apex Legends de GameSpot, Phil Hornshaw a écrit: “Apex Legends est un mélange d’idées de tireurs intelligents qui crée un jeu compétitif en équipe qui obtient toutes les meilleures parties de la bataille royale tout en corrigeant de nombreuses faiblesses. Respawn est intense l’accent mis sur le jeu en équipe fait d’Apex plus qu’un simple ajout digne au genre, c’est un indicateur de la direction que devrait prendre la bataille royale à l’avenir. “