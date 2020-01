Apex Legends obtient une multitude de modes temporaires, à partir d’aujourd’hui

L’événement «Grand Soiree» d’Apex Legends a débuté aujourd’hui. Au cours des deux prochaines semaines, le jeu proposera une série de modes spéciaux, ainsi que des défis et des récompenses uniques. J’ai essayé le premier des nouveaux modes aujourd’hui pour voir comment ils rafraîchissent les choses.

Chaque mode dure deux jours. Le premier mode, disponible aujourd’hui et demain, est «Gold Rush Duos», qui propose des équipes de deux et ne laisse que les joueurs manier des armes en or, qui sont livrées avec des accessoires légendaires pré-attachés. Les autres modes, comme indiqué dans un article de blog par les développeurs de Respawn la semaine dernière, seront:

16-17 janvier: Live.Die.Live— “réapparaît automatiquement sur les coéquipiers vivants lorsque l’anneau se ferme”18-19 janvier: Mode troisième personne – le jeu généralement à la première personne passe en vue à la troisième personne20-21 janvier: Toujours fermer – “Continuez à bouger, en évitant les gros dégâts d’un anneau qui ne ralentira pas”22-23 janv: Armé et dangereux au bord du monde – “Fusils de chasse et fusils de sniper à armure limitée”24-25 janvier: Canyon du roi après l’obscurité – mode nuit26-28 janvier: DUMMIEs Big Day: la vidéo montre des personnages non-joueurs aux couleurs vives, familiers du niveau du didacticiel du jeu, fuyant le joueur

Chaque mode comporte trois défis uniques qui accordent des points qui débloquent des skins d’arme et de personnage spécifiques à l’événement. Les points comptent également pour la passe de combat du jeu. Le mode a été lancé parallèlement à quelques corrections de bugs et ajustements, notamment un temps de recharge accru pour le pouvoir Intra the Void de Wraith et la suppression des mags Énergie étendue, que Respawn écrit «auront beaucoup plus de sens avec la sortie de la saison 4.» Les notes de mise à jour mentionnent également le lancement du mode tournoi, une fonctionnalité de match privé actuellement «limitée aux partenaires approuvés».

Je n’ai pas duré longtemps dans mes matchs Gold Rush Duos aujourd’hui, étant donné la taille plus petite de l’équipe, l’augmentation des dégâts de l’arme et un peu de ma propre rouille. Mon go-to battle royale Fortnite a comporté des modes rotatifs à durée limitée pendant un certain temps (j’ai joué sa version de Gold Rush Duos, “Solid Gold”, la semaine dernière), ce qui me donne toujours quelque chose à faire lorsque le jeu standard devient obsolète . Je suis ravi de voir Apex Legends essayer une chose similaire, et je suis vraiment curieux de connaître certains des modes à venir.

