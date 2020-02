Apex Legends Online Tournament One: Un examen

Nous passons en revue les bons et les mauvais points de discussion du premier événement de la série Global d’Apex Legend.

Le premier tournoi Apex Legends Global Series est terminé. Du dernier week-end de janvier au premier week-end de février, le tournoi en ligne One a eu lieu. Alors que chaque région a conclu, l’Europe a tenu sa finale le 1er février. Le but du tournoi était de qualifier 73 équipes réussies au Major One, avec 27 invitations directes supplémentaires au Major One annoncées plus tard. Pour le tout premier tournoi Global Series d’Apex Legends, l’événement a été mouvementé. De la quantité de jeux dans chaque région aux problèmes de serveur, il y a beaucoup à faire.

Pour commencer, nous aborderons les principaux points de discussion du tournoi en ligne One. Pour ceux qui recherchent une liste d’équipes qualifiées, voir le bas de cet article.

Valeurs de choc

Comme vous pouvez le voir sur la liste, plusieurs équipes notables ne sont pas présentes. Des équipes comme NRG Esports, Alliance, G2 Esports, Team Liquid ont toutes été bouleversées lors des 80 premiers rounds.

Je trouve étonnant que cette équipe majeure soit parmi les 100 meilleures équipes et que ces équipes et plus ne participeront pas.

– NRG

– T1

– Soniqs

– eUnited

– Fnatic NA

– Complexité

– Secret d’équipe

– Team Liquid

– CLG

– Winstrike

– BDS

– G2 Esports

– CrowCrowd

– Alliance

– Singularité

Les semis européens restent à venir.

– RCO Urban (@UrbanCDN) 27 janvier 2020

n.b. BDS est arrivé au Texas, en fait, il a terminé deuxième en UE! Simplement clarifier le tweet pour éviter toute confusion

Cela pourrait être dû à une variété de facteurs, dans lesquels nous entrerons. Mais le principal est le fait que la scène e-sport est plus accessible et plus affamée que jamais. La communauté compétitive Apex Legends savait que Respawn Entertainment et EA avaient de grands projets pour les sports électroniques Apex Legends. En décembre, Respawn a dévoilé la série mondiale Apex Legends, avec 3 000 000 $ US disponibles tout au long de l’année. Désormais, tout le monde peut participer.

Janvier a ouvert la fonctionnalité du mode tournoi, qui permet aux partenaires du tournoi d’ouvrir des lobbies de canevas pour les équipes sélectionnées. Des organisateurs comme GLL, offrent AM-PRO à des équipes connues la possibilité de rejoindre les lobbies scrim. Avec AM-PRO et des équipes affamées qui s’entraînent aux côtés des équipes connues, ils ont l’opportunité de vivre dans leur monde. En conséquence, les groupes sans orge et carlin ont réussi à devenir le Major One.

Mais comment cela explique-t-il comment une équipe comme NRG a été bouleversée? Eh bien, NRG a rencontré des problèmes d’alignement fin 2019, ce qui les a conduits à rechercher pendant un mois un troisième joueur. Frexs est sorti, le plus récent membre de l’équipe a annoncé en janvier. Étant donné que les équipes se préparent pendant un temps considérable, les problèmes de liste peuvent avoir joué dans les équipes les bouleversant. NRG a dû changer de style lorsque sa chute typique a été contestée. En conséquence, ils ont rencontré d’autres équipes, ce qui a brisé leur routine. Ils ont terminé 18/20 dans leur ronde, faisant ainsi face à l’élimination. Cela dépeint à quel point la scène Apex Legends est profonde. Seules les équipes au-dessus de leur propre jeu peuvent exceller dans ces circonstances.

Problèmes de planification

Bien que la profondeur du bassin d’esports concurrentiel soit grande, ce qui le rend encore plus ouvert aux bouleversements, le calendrier n’aide pas. Apex Legends a maintenu son attente de très longues journées de tournoi. Le premier jour aurait pris environ 12 heures pour se terminer. Après avoir examiné le nombre de tours dans chaque région, il est facile de comprendre pourquoi. Il n’est pas rare que la fatigue s’installe dans ces circonstances. De plus, la façon dont les rondes fonctionnaient utilisait un système Bo3.

En regardant l’invitation de pré-saison, le système a utilisé dix tours pour un groupe. Dix tours sont plus que suffisants pour brosser un tableau cohérent de la forme de l’équipe. Alors que bo3 facilite la programmation, en particulier dans un tournoi en ligne à forme ouverte, il a ses propres problèmes. Dans un bo3, il est plus probable que les équipes puissent perdre si elles n’ont pas de chance dès le début. Pour cette raison, il suffit d’un mauvais match dans un b03 pour vraiment empêcher une équipe d’atteindre le top 5. Cela pourrait être principalement la principale raison pour laquelle les meilleures organisations d’esports ont souffert pendant le tournoi en ligne One.

Donc, tout d’abord, JAMAIS JE NE SIGNIFIE JAMAIS BAISER JAMAIS FAIRE DES QUALIFICATIONS 3 JEUX ENCORE, cette merde n’affiche aucune compétence, mais sauf qui obtient ce jeu chanceux pour avancer, alors S’IL VOUS PLAÎT pour l’avenir, le nombre de jeux joués est une bataille royale pour l’amour de baiser

– ImperialHal (@TSM_ImperialHal) 27 janvier 2020

Réflexions d’ImperialHal sur le système bo3

Avantages de l’horaire

Bien que le système en ligne présente des défauts évidents, il est possible que des talents inconnus obtiennent les yeux dont ils ont besoin. Pendant l’invitation de pré-saison, il y avait de nombreuses équipes connues et de nombreuses inconnues. Ces équipes inconnues ont réussi à participer à un événement et à devenir des stars à part entière. En raison de la jeunesse du jeu et de la quantité de joueurs, il est facile d’être négligé dans ces événements. Cependant, cette attention soudaine est tout ce dont vous avez besoin dans les esports BR. Regardez 789 en Pologne par exemple. Cette équipe s’est vraiment démarquée à certains moments. Par conséquent, Luminosity Gaming les a signés et c’est une réussite pour une liste non signée. Alors que de plus en plus d’organisations déposent des listes et que de nouvelles enquêtent sur la scène, ces équipes inconnues peuvent obtenir la pause dont elles ont besoin grâce à ce système. C’est excitant, non?

Pas d’excuses

Tout jeu qui se lance dans l’esport avec de graves problèmes techniques n’est pas excusable. Tout au long du week-end, il est bien documenté par l’indignation de Twitter que les équipes ont eu leurs chances étouffées en raison de problèmes techniques. Tout au long du week-end, presque toutes les équipes ont eu des plantages, des CC de serveur ou des bogues qui les ont fait planter. Ce n’est tout simplement pas acceptable étant donné la punition déjà imposée du format.

Demi-finales, premier match, la moitié du lobby s’écrase

– North rpr (@rpr) 27 janvier 2020

14 équipes subissent un crash en demi-finale – via le RP de North

Ce n’est pas non plus une hyperbole. CLG s’est plaint sur Twitter que leur élimination en tournoi était carrément due à un bug connu de Wraith. Si les sorties du portail de colère impliquent un écrêtage de texture, cela peut entraîner un plantage du jeu. Compte tenu de la puissance de Wraith dans la méta, il s’agit d’une menace réelle qui peut être répétée dans les matchs professionnels.

Nous ne nous qualifions pas au tour 2 PARCE QUE J’AI PRIS UN PORTAIL ET QUE J’AI OBTENU UN BLOC DANS UN MUR LORSQUE NOUS AVONS EU LA POSITION GAGNANTE. JOUÉ PARFAIT POUR LE JEU 3 POUR PERDRE UN BUG?! Je préfère perdre TOUT autre moyen. Mais perdre parce que vous ne pouvez pas corriger les bugs?! En fait, grosssss. @ Snip3down je sais comment tu te sens maintenant.

– CLG Nokokopuffs-We Love Apex (@Nokokopuffs_) 27 janvier 2020

Ces problèmes techniques sont devenus si fréquents qu’il a été assez facile pour les gens de monter les réactions de l’UE.

Le Groupe 1 de la demi-finale de l’UE en bref 🙂 pic.twitter.com/KNvEZLsSlZ

– COOLER laggeRR (@Cooler_laggeRR) 28 janvier 2020

Cette section peut sembler difficile, mais il est préférable de parler de ces problèmes maintenant. BR esports a toujours échoué. Le mandat d’esports de H1Z1 a été terrible et a échoué au cours de l’année. Pendant ce temps, PUBG esports est dans une situation délicate. Apex Legends a vraiment la possibilité de dominer le marché que Fortnite ne contrôle pas déjà. Nous voulons juste un esport Battle Royale solide qui fonctionne. Parler de ces problèmes ne doit pas nuire à Apex Legends, mais plutôt mettre ces problèmes en évidence pour son futur succès potentiel.

Des équipes performantes

Amérique du Nord

Équipes éliminatoires:

TSM, Sniper Abusers, Rogue, Team Squidward, RCO Esports White

Équipes ouvertes:

Sentinals, Lil Poggies, VOL, Golden Guardians, Flying Saucerorrs, PRO, PVPxGeesh, Team Fire, smile, PTM, MSK, Stinky, Griefers, Aqualix Esports, FVK

L’Europe 

Équipes éliminatoires:

Kebabrulla, BDE Esports, Warthox Esport, Natus Vincere, Virtus.Pro

Équipes ouvertes:

Fnatic EU, Gambit, Singularity EU, Luminosity Gaming, LEG, Team Purge, TI.Black, North, F / A Kids, SEGELBERT, Samsung Morning Stars, Pizza Baguette, NoWeaver, jeux ad hoc, Team Reciprocity EU

Amérique du Sud

Équipes éliminatoires:

Team Maia, CPTL eSports

Équipes ouvertes:

HIGH, ReD DevilS, Team Genesis, Loto Gaming

Océanique

Équipes éliminatoires:

Exo

Équipes ouvertes:

Rushers coréens, Athaim

Corée

Équipes éliminatoires:

LFT 1, 4K

Équipes ouvertes:

Griffin, haute qualité, Cyma, T1 Corée, WGS

Japon

Équipes éliminatoires:

SCARZ Blanc, Nora-Rengo

Équipes ouvertes:

DeToNator, Hybrid Eclipse Arise, Pro Gaming team Selector Blue, ConnectGaming Luna, Handmade Potiono

Asie du sud est

Équipes éliminatoires:

MiTH Team 1

Équipes ouvertes:

MiTH Team 2, Armoury Gaming

Moyen-Orient et Afrique

Équipes éliminatoires:

Hallediciler

Équipes ouvertes:

2ND, ATK

Chine

Invitations directes à confirmer à une date ultérieure.