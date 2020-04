Apex Legends pourrait obtenir une prise de contrôle de Bloodhound Town

Respawn pourrait taquiner la prochaine prise de contrôle de la ville pour Apex Legends. Si vous vous dirigez vers Sniper’s Ridge – un nom approprié pour l’emplacement étant donné qu’il fournit un joli perchoir sur Skyhook et cache généralement des armes de tireur d’élite, des pièces jointes et des munitions – sur World’s Edge, vous trouverez de nouveaux changements de carte qui semblent suggérer que Bloodhound va bientôt prendre le contrôle de la ville.

À mi-chemin de la crête, vous verrez un cadavre couvert d’un meurtre de corbeaux – le même type que Bloodhound voit avec sa capacité passive, Tracker, comme un signe d’avertissement que les ennemis sont proches. Approchez-vous des corbeaux et ils s’envoleront, révélant que le cadavre ressemble à un rôdeur. Non, pas un rôdeur, comme la mitraillette lourde à munitions d’Apex Legends, mais un rôdeur, comme la créature féroce mentionnée pour la première fois dans Titanfall et vue pour la première fois dans Titanfall 2.

Qui d’autre se souvient d’avoir été chassé par ces choses dans le niveau Effet et cause de Titanfall 2?

Au-dessus du rôdeur, vous pouvez remarquer qu’un petit drapeau a été placé au sommet des falaises. C’est le même type de drapeau qui est apparu dans Kings Canyon avant la prise de contrôle de la ville de Wraith – il a marqué l’emplacement futur des Singh Labs, qui a été ajouté à la carte Apex Legends dans les dernières semaines de la saison 2: Battle Charge pendant la période limitée- événement Voidwalker.

Il serait logique qu’une nouvelle prise de contrôle de la ville ait lieu sur Sniper’s Ridge – les points de repère sur le thème de la légende sont généralement placés à des endroits où les escouades ne tombent pas ou ne pillent généralement pas, afin d’encourager de nouveaux modèles de rotation. La partie supérieure gauche de World’s Edge est principalement stérile et voit rarement la circulation piétonne à moins qu’elle finisse par être l’emplacement du cercle final. Une prise de contrôle de la ville sur le thème de Bloodhound qui présente des rôdeurs donnerait également une plus grande crédibilité aux observations possibles de créatures ressemblant à des loups se détachant sur World’s Edge.

Ce drapeau n’était pas là avant – ce qui pourrait impliquer que cet endroit est le futur emplacement d’une prise de contrôle de la ville.

Bien sûr, ce qui est beaucoup plus intéressant, ce sont les possibilités de savoir que ces changements de carte suggèrent. On ne sait presque rien de Bloodhound; l’histoire du tracker technologique est un mystère, mais nous avons beaucoup d’informations sur les rôdeurs. Ils ne sont pas originaires de Solace ou de Talos (les planètes où se trouvent respectivement Kings Canyon et World’s Edge), ils vivent sur le Léviathan.

Après deux saisons, Respawn a utilisé la deuxième prise de contrôle de Kings Canyon, les Singh Labs susmentionnés sur le thème de Wraith, pour faire allusion au nouveau personnage et à la nouvelle carte de la saison 3. Cela fait maintenant deux autres saisons et cela pourrait être la deuxième prise de contrôle de World’s Edge – ce qui signifie que cela pourrait également impliquer que Apex Legends Saison 5 introduira une toute nouvelle carte.

Bien sûr, tout cela pourrait simplement être une farce élaborée du poisson d’avril de la part de Respawn – le développeur a déjà admis qu’il n’était pas au-dessus de la traîne de sa base de joueurs – mais étant donné que ces changements de carte ont été mis en œuvre avant les vacances de mardi , Le 31 mars à 10 h 00 (comme l’a remarqué pour la première fois l’utilisateur de Twitter Shrugtal), cela semble être un véritable teaser de ce qui va arriver. De plus, un nouveau court métrage d’animation Bloodhound devrait sortir demain 2 avril.

