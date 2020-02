Apex Legends ramène des duos pour le rendez-vous de la Saint-Valentin (Image: EA)

Saisissez votre partenaire et hop en ligne parce que pour cette Saint-Valentin vous restez à la maison!

La réactivation du mode Duo d’Apex Legend a été annoncée récemment juste à temps pour obtenir des gains avec votre amoureux. Déjà en ligne et se poursuivra jusqu’à la fin de la semaine ou jusqu’au 18 février.

Ceux qui participent à l’événement recevront un badge de la Saint-Valentin 2020 ainsi qu’un XP Boost, il y a aussi quelques nouveaux charmes d’armes et bannières à gagner. En plus de cela, les équipes duo peuvent gagner 20 000 par jour!

L’événement comprendra des articles nouveaux et de retour:

2 nouveaux charmes d’armes Pathfinder et NessieRetour du DMR «Through the Heart» de l’année dernière et de la bannière «Love of the Game» à prix réduit

Participerez-vous à l’événement? Assurez-vous de nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous.

