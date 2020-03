Apex Legends: Respawn confirme avoir révélé Forge aux tricheurs de données à la traîne

Pour le premier anniversaire d’Apex Legends, Respawn Entertainment avait plusieurs surprises prêtes, l’une des plus importantes étant l’inclusion d’un nouveau personnage. Comme toujours, cela génère de grandes attentes dans la communauté des utilisateurs, en plus des dataminers, qui recherchent chaque indice pour anticiper la divulgation officielle. Pour empêcher ces personnes de découvrir ce que serait le nouveau personnage, le studio a non seulement trompé les joueurs, mais a également publié des indices qui ont confondu les dataminers.

Le directeur du design de Respawn Entertainment, Jason McCord, a confirmé à Dot Esports qu’ils avaient cette distraction pour détourner l’attention que beaucoup ont dirigée vers Revenant, une légende connue depuis plusieurs mois. Selon le réalisateur, le designer Rayme Vinson est celui qui a conçu ce plan pour faire croire que Forge serait le nouveau personnage. Avant la révélation, la société était responsable de la publication de certains détails prétendument cachés de Forge dans le jeu, que les dataminers ont rapidement trouvés avant la fin de 2019. De cette façon, la communauté s’attendait déjà à quelque chose en rapport avec ce combattant.

Au cas où vous l’auriez manqué: Une nouvelle légende, à part Revenant et Forge, pourrait atteindre Apex Legends.

Au moment de l’annonce, cela ne prendrait plus par surprise et il serait prouvé que les indices étaient corrects. Cependant, quelques jours plus tard, le développeur a partagé une nouvelle vidéo dans laquelle il a été confirmé que le personnage avait été éliminé par la véritable nouvelle légende, Revenant, faisant de la révélation une surprise même s’il y avait déjà des indices à ce sujet.

«Honnêtement, cela a commencé comme un moyen amusant de désinformer les dataminers qui, à ce moment-là, avaient l’impression d’avoir déjà deviné notre prochaine légende et ruiné notre surprise. En fait, nous filtrons volontairement l’art conceptuel et les détails du kit Forge, afin qu’il y ait des traces avant de l’annoncer. C’est fou, vraiment. Je ne peux pas penser à un autre match qui a connu de telles farces », a déclaré McCord.

Apparemment, ce mouvement a fonctionné pour Respawn Entertainment et ils ont fait de la révélation de Forge le leurre parfait pour que quiconque s’attende à ce que Revenant soit vraiment la nouvelle légende; En ce sens, les efforts ont porté leurs fruits. De plus, tout cet événement de révélation était très intéressant en raison de l’histoire qui s’est formée autour de lui pendant la période d’incertitude, au milieu du remplacement de Forge.

Et vous, étiez-vous à l’affût de la révélation de Forge et Revenant? Vous attendiez-vous à ce que Forge rejoigne les jeux Apex? Êtes-vous tombé dans le piège de Respawn Entertainment? Dites-le nous dans les commentaires.

En outre, un nouveau Battle Pass, une carte modifiée et bien d’autres nouvelles qui sont venues grâce au premier anniversaire, l’un des nouveaux événements est également apparu, System Override. Si vous avez manqué la révélation de Revenant, dans ce lien, vous pouvez le vérifier.

Apex Legends est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

