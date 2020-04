Apex Legends: Respawn retarde l’arrivée de la cinquième saison – VIDEO

Apex Legends est l’un des battle royale le plus réussi du moment. C’est un défi pour les joueurs, surtout quand il s’agit de rencontrer une grande variété de personnages avec des capacités uniques et toutes sortes d’obstacles sur leur chemin. Mais tel est son succès, que l’entreprise ne s’arrête pas travailler pour continuer à offrir la meilleure expérience.

Et bien que beaucoup s’attendent à l’arrivée de la saison cinq très prochainement, ses créateurs ont confirmé qu’elle durera une semaine. Le motif? Donnez aux joueurs la possibilité de terminer leurs passes de bataille pour cette quatrième saison. Pour ce faire, proposer un nouveau mode de jeu pour une durée limitée avant cette grande première. Une nouvelle façon sera disponible jusqu’au 12 mai.

Cet événement sera entièrement axé sur l’armure, comme l’a confirmé le directeur du design d’Apex Legends, Jason McCord. De cette façon, pendant 14 jours, Nous aurons l’occasion de vivre une grande action sur la carte de la fin du monde, qui évoluera au fil des jours jusqu’à l’arrivée de la nouvelle saison. Pendant la rotation de l’événement, tous les joueurs porteront la même armure que nous aurons équipée dès le début de la partie.

Apex Legends est tout un pari révolutionnaire sur PC, Xbox One et PlayStation 4. C’est l’un des titres les plus réussis du moment où, avec une dynamique intéressante, les joueurs profitent d’une compétition pas comme les autres. Tout, bien sûr, avec des personnages qui ont une grande histoire derrière eux.