Apex Legends Revenant Tips – Comment mieux jouer le nouveau personnage de la saison 4

Saison 4: l’assimilation ajoute Revenant en tant que personnage jouable à Apex Legends et le cauchemar synthétique est une puissante menace offensive. Bien que ses capacités passives et tactiques soient assez simples, la capacité ultime de Revenant est assez nuancée et s’accompagne d’un tas de petites mises en garde.

Dans la vidéo ci-dessus, Jordan Ramée et Max Blumenthal discutent des trois capacités de Revenant – Stalker, Silence et Death Totem – avant de détailler les meilleures stratégies pour savoir quand et comment les utiliser. Revenant n’est pas aussi révolutionnaire qu’un ajout à Apex Legends comme Wattson, mais si vous parvenez à maîtriser ses compétences agressives, vous pourrez aider votre équipe à se sentir comme deux à chaque fois que vous attaquez une autre équipe.

La capacité passive de Revenant, Stalker, lui permet de s’accroupir plus rapidement et de grimper plus haut que les autres légendes. Sa capacité active, Silence, endommage et étourdit les ennemis, et ceux qui sont pris dans son rayon d’explosion perdront l’accès à leurs propres capacités pendant 10 secondes. Le Totem de la mort est la capacité ultime de Revenant, lui permettant d’invoquer un obélisque d’énergie sombre qui peut empêcher la mort de ceux qui interagissent avec lui.

L’assimilation ajoute bien plus qu’un nouveau personnage à Apex Legends. La nouvelle saison ajoute le fusil de sniper Sentinel, plusieurs changements de carte notables à World’s Edge, quelques améliorations de personnage, des ajustements au fonctionnement de certaines armes, une toute nouvelle passe de bataille et bien plus encore. Apex Legends n’est pas tout à fait le même jeu que celui lancé en février 2019, il a changé de nombreuses façons au cours de sa première année.