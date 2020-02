Apex Legends Saison 4 apporte un nouveau personnage et bouleverse la carte

La saison 4 d’Apex Legends est maintenant en ligne. Il y a un nouveau personnage et une nouvelle arme, des changements à la carte et beaucoup de réglages.

Après une mauvaise orientation dramatique concernant la nouvelle légende à ajouter au jeu, le robot assassin Revenant est le dernier personnage jouable. Son passif, appelé Stalker, lui permet de s’accroupir plus rapidement et de grimper plus haut que les autres légendes. Sa capacité tactique Silence lance «un appareil qui inflige des dégâts et désactive les capacités ennemies pendant 10 secondes», tandis que son ultime Totem de la mort empêche les joueurs de mourir.

Revenant se lance aux côtés d’une nouvelle arme, le fusil de sniper à verrou Bolton. La Sentinelle peut utiliser des batteries de bouclier dans votre inventaire pour infliger des dégâts supplémentaires aux boucliers ennemis.

Comme détaillé hier, des modifications ont été apportées à la carte World’s Edge. L’emplacement central de Fuel Depot a été remplacé par une structure géante appelée Plant Harvester, avec de nombreux couloirs et couloirs, le développeur Respawn espère «rendre les tiers plus prévisibles et, espérons-le, plus faciles à défendre». Landmark Capitol City a maintenant de la lave qui coule. au milieu de celui-ci; tomber dans la lave ralentira et endommagera le joueur mais ne le tuera pas, ce qui semble être très amusant à expérimenter. La saison 4 apporte également des supports d’armes, qui peuvent être trouvés au nouveau site Survey Camp.

Les changements de carte et Revenant sont les plus grands changements, mais il y a aussi beaucoup de petits ajustements. Les fusils de sniper ont désormais leur propre type de munitions, et les packs de munitions énergétiques donnent plus de munitions au ramassage. Le G7 Scout est maintenant un fusil d’assaut au lieu d’un tireur d’élite, et le L-STAR, autrefois un ensemble de soins, peut maintenant être trouvé dans le monde, tout en réduisant ses dégâts et sa cadence de tir. La mitrailleuse légère Devotion, quant à elle, est désormais une arme uniquement en caisse. Le turbo du turbocompresseur a été retiré du jeu, et le fusil Havoc a obtenu quelques buffs en réponse.

Dans d’autres réglages, il existe désormais une option “favori aléatoire” pour les skins. Les skins que vous avez déverrouillés peuvent être favorisés, et «choisir l’option Random Favorite dans le menu des skins fera défiler au hasard vos skins Legend préférés entre les matchs.» En tant que personne qui ne se souvient jamais de parcourir tous mes skins, cela semble être une bonne option pour tirer le meilleur parti des cosmétiques que j’ai débloqués.

Une nouvelle saison d’Apex Legends signifie également une nouvelle saison classée. Il y a aussi quelques changements ici, que Respawn avait précédemment annoncés: les rangs seront réinitialisés environ toutes les six semaines à l’avenir, et un nouveau niveau appelé Master a été ajouté. Il y a aussi des changements dans les pénalités pour quitter un match avec classement: Respawn écrit: «Nous limiterons le pardon de perte de RP lorsque vous partirez une fois par jour. Si vous dépassez une fois par jour plus de trois fois par série classée, vous perdez tout pardon pour le reste de cette série. Une fois ces limites atteintes, les joueurs ne recevront plus de pardon pour la perte de RP lorsqu’ils abandonnent un match, quelle que soit la raison de l’arrêt. »

Une nouvelle saison, comme toujours, signifie une nouvelle passe de bataille. Je n’ai jamais été aussi pris avec les cosmétiques Apex Legends, bien que j’aime le look de la peau de punk rock niveau 50 Wattson. Il existe également de nombreuses corrections de bugs et des modifications plus petites, que vous pouvez lire dans les notes de mise à jour. Jusqu’au 11 février, les joueurs qui se connectent recevront des «cadeaux d’anniversaire», qui comprennent un charme, un badge et 10 000 XP bonus lors de leur premier match de la journée.

