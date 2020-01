Apex Legends Saison 4: Tout ce que nous savons en moins de 3 minutes

Lors d’un Devstream, Respawn a annoncé les premiers détails officiels de Apex Legends Season 4: Assimilation. La saison à venir introduit plusieurs changements notables dans le fonctionnement de Classé et ajoute également du nouveau contenu.

Dans la vidéo ci-dessus, Tamoor Hussain détaille les annonces les plus notables du Devstream. Saison 4: L’assimilation présente un nouveau personnage jouable, Forge et arme, la Sentinelle. La nouvelle saison verra également le retour de Kings Canyon, la carte originale d’Apex Legends préférée des fans, mais World’s Edge n’ira nulle part de sitôt – la saison 4 vous permettra de jouer sur les deux cartes. Bien qu’il y ait de nombreux changements dans le mode classé dans la saison 4, celui que vous devez connaître ne concerne que le jeu de haut niveau. Le classement Apex Predator sera renommé Master dans la saison 4, tandis que le titre d’Apex Predator ne sera attribué qu’aux joueurs les mieux classés au monde. Seuls les 500 premiers pour chaque système (Xbox One, PS4 et PC) pourront détenir le titre d’Apex Predator.

Saison 4: L’assimilation devrait commencer le 4 février. Si vous souhaitez des explications plus détaillées sur toutes les informations discutées dans la vidéo, consultez notre résumé de tout ce qui a été annoncé lors de la saison 4 de Reveal Devstream.