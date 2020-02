Apex Legends, Titanfall Studio perd un membre fondateur

Drew McCoy, l’un des membres fondateurs de Titanfall et du studio Apex Legends Respawn, a quitté l’entreprise. Il a annoncé la nouvelle sur Twitter, disant qu’il “chérirait absolument” son temps au studio.

McCoy a travaillé au studio Infinity Ward de Call of Duty 4 avant de suivre – avec beaucoup d’autres – les fondateurs de Infinity Ward Vince Zampella et Jason West dans leur nouveau studio, Respawn, en 2010.

“Les gens me manqueront le plus – les arguments quotidiens, les succès, les échecs et tout le reste”, a déclaré McCoy. Il a dit qu’il “ne sait pas où [he’s] va encore, “bien qu’il taquine, il restera probablement dans l’industrie du jeu.

McCoy était le producteur principal du Titanfall original avant de devenir producteur principal pour Titanfall 2. Il est devenu producteur exécutif du jeu Battle Royale de Respawn, Apex Legends, et dans cette position, il a supervisé la direction et le calendrier du jeu, en plus de sa direction créative. .

McCoy quitte Respawn peu de temps après la productrice Christina Sanchez, qui a quitté l’entreprise pour rejoindre le studio God of War Sony Santa Monica fin 2019.

McCoy et Sanchez ont tous deux quitté Respawn – qui appartient à EA – après le succès éclatant d’Apex Legends. Respawn a récemment publié Star Wars Jedi: Fallen Order, qui s’est vendu mieux que prévu, et travaille également sur un jeu Medal of Honor pour la réalité virtuelle.

Le fondateur de Respawn, Vince Zampella, dirige maintenant DICE LA tout en restant PDG de Respawn.

Aujourd’hui marque le début d’une nouvelle aventure pour moi. Je chérirai absolument les 10 dernières années que j’ai passées à aider Respawn et à expédier des jeux géniaux aux côtés de personnes incroyables. Les gens me manqueront le plus – les arguments quotidiens, les succès, les échecs et tout le reste. 1/2

– Drew McCoy (@ DKo5) 24 février 2020

Pour tous ceux qui ont joué à nos jeux, merci du fond du cœur. Je ne sais pas encore où je vais, mais rassurez-vous, je ne peux pas rester loin des jeux longtemps!

Soyez excellents les uns envers les autres 2/2

– Drew McCoy (@ DKo5) 24 février 2020

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Apex Legends | Meilleurs jeux de 2019