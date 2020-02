Apex Legends Year 2 “Centres Around Innovation”, dit Respawn

Ce fut la première année pour Apex Legends, le jeu Battle Royale de Respawn. Au cours de sa première année, Apex Legends a vu de nombreux changements et ajustements dans le jeu – allant de l’ajout de nouveaux personnages et armes à la mise en œuvre de défis quotidiens / hebdomadaires et d’événements à durée limitée. Maintenant, le jeu Battle Royale entre dans sa deuxième année avec la saison 4: Assimilation, qui ajoute un nouveau personnage Revenant, le fusil de sniper Sentinel, des changements de carte, une passe de combat et plusieurs autres ajustements dans le jeu.

Avec le début de l’année 2, Respawn veut aborder Apex Legends un peu différemment. Alors que la saison 1: Wild Frontier, la saison 2: Battle Charge et la saison 3: Meltdown ont toutes été conçues pour établir l’identité d’Apex Legends, Assimilation démarre une année où Respawn veut être plus innovant – à la fois en termes de ce qu’Apex Legends peut offrir à sa communauté ainsi que ce que l’industrie du jeu peut attendre d’un jeu de bataille royale. Respawn ne veut pas pour autant abandonner son style de narration épisodique.

Année 2: une année pour innover

“Si vous obtenez un thème ici pour notre deuxième année, il se concentre vraiment sur l’innovation”, a déclaré le directeur de l’exploitation de Respawn, Dusty Welch, dans une interview avec GameSpot. “Vous pensez à la première année de lancement de quelque chose, une nouvelle adresse IP avec succès, et une équipe qui n’avait pas engagé de service en direct auparavant. Et donc il y a beaucoup de mémoire musculaire que vous devez construire et vous devez trouver votre foulée , et vous devez protéger l’équipe et la santé de l’équipe en cours de route. Vous devez trouver cet endroit idéal. “

Respawn excelle dans la narration et la construction de personnages forts, quelque chose que l’équipe a réussi à mettre en œuvre dans une certaine mesure dans tous ses jeux existants. Même le Titanfall original, avec sa campagne faible, a au moins introduit des personnages dont les fans sont tombés amoureux – notamment Blisk, qui est devenu l’un des personnages les plus reconnaissables de l’univers Titanfall / Apex Legends.

“Il y a des jeux dans le [battle royale genre] cette [are] multijoueur uniquement “, a déclaré Welch.” Nous voulons apporter quelque chose de nouveau. Et nous pensons que la narration – trouver une raison pour que les gens se soucient vraiment du jeu et s’y accrochent à un niveau significatif et personnel, a ce lien émotionnel avec un personnage – est tellement plus profonde, tellement mieux que de ne pas l’avoir. [Players] s’investissent dans cette histoire et l’interaction, et ils sont aussi des copains avec leurs personnages, et comment ils jouent les uns avec les autres dans le jeu. “

Continuer à surprendre avec la narration épisodique

Cette emphase sur la narration peut être ressentie le plus clairement dans les dernières semaines de Meltdown, lorsque Respawn commençait à annoncer ce qui allait arriver dans Assimilation. Il a tiré le tapis sous nous et a introduit un nouveau personnage jouable en s’appuyant sur une mauvaise direction plutôt qu’une annonce pure et simple. Initialement faisant la promotion de Forge, qui semble se concentrer sur la mêlée, Respawn a adopté à la fois le personnage d’un présentateur d’actualités pour taquiner les développements de l’histoire au jour le jour et a également mis en œuvre des changements de carte en jeu pour vendre davantage le récit – qui ont tous construit un pas mal de battage médiatique pour le nouveau personnage. En fin de compte, cependant, Forge a été tué par Revenant, le véritable nouveau personnage jouable.

Bien que d’autres développeurs aient fait des stratégies de marketing au jour le jour similaires pour leurs jeux multijoueurs (Epic a réussi à faire investir ses joueurs dans Fortnite chaque jour pendant des périodes d’une semaine avec des cascades comme le cube violet géant et le trou noir) , il est plus rare de voir une équipe adopter cette stratégie pour raconter l’histoire d’un jeu. Il émule la structure d’un jeu épisodique, où vous recevez le récit morceau par morceau tous les quelques jours, par opposition à un gros morceau.

Apex Legends Saison 2 – Bande-annonce de lancement de Battle Charge

“N’étant pas écrivain, je ne veux pas trop parler pour eux, mais pour moi, [Apex Legends] est épisodique “, a déclaré le directeur du jeu Apex Legends, Chad Grenier.” Nous le traitons principalement comme ça, où chaque saison nous découvrons quelle histoire nous voulons raconter cette saison. Qui est le nouveau personnage? Comment jouent-ils dans le passé, le présent et l’avenir? “

La différence majeure entre Apex Legends et un jeu épisodique, bien sûr, est qu’Apex Legends est un jeu de services en tant que service qui s’appuie constamment sur lui-même. Donc, si vous voulez connaître l’histoire d’Apex Legends, vous devez rester investi pour la voir se dérouler. Ceux qui entrent dans le jeu en ce moment, par exemple, ne peuvent jamais revenir en arrière et assister à la confusion de la communauté dans Wild Frontier lorsque la Kings Canyon Repulsor Tower a été allumée pour la première fois pour se débarrasser des flyers qui avait commencé à se faufiler dans l’arène, ce qui faisait allusion aux principaux changements de carte à venir dans Battle Charge. Ils ne peuvent lire que des articles et des anciens messages de forum sur ce que c’était – cela ne pourra plus jamais être ressenti de première main.

Apex Legends – Bande-annonce de lancement de la saison 3 “Meltdown”

Depuis le début, Respawn s’est penché sur la mystique qu’une telle forme de narration peut créer en supprimant des indices qui incitent les fans à spéculer et à théoriser sur ce qui va se passer ensuite. Et l’équipe est dévouée à maintenir ce niveau de mystère à l’avenir dans l’Assimilation et au-delà, comme je l’ai laissé entendre lorsque j’ai posé des questions sur les loups / chiens d’ombre qui peuvent ou non courir autour du nouveau Planet Harvester dans World’s Edge et les sons hurlants / aboyants. qui peut ou peut ne pas résonner légèrement dans le canyon sur la carte – qui peuvent tous ou non taquiner l’ajout à venir de Loba, un nouveau personnage qui peut ou non avoir été laissé entendre dans la bande-annonce de lancement du film Assimilation. “Je ne pense pas que nous devrions dire quoi que ce soit à ce sujet”, a déclaré Grenier en riant. “Je pense que vous devriez continuer à jouer et voir ce qui se passe.”

“Je ne parle pas des aboiements, mais la narration et la création de savoirs ont été une décision de franchise très utile dès le début de la création, et nous sommes très heureux que cela se soit réuni”, a ajouté Welch. “Les gens nous en demandent plus et l’équipe ici adore ça et commence vraiment à riffer et courir avec. Maintenant, nous commençons à peine.”

Apex Legends Season 4: Assimilation Launch Trailer

Contrairement à un jeu épisodique, qui a généralement un arc narratif établi, le point de terminaison d’Apex Legends est autorisé à fluctuer comme Respawn le souhaite. L’équipe peut utiliser la nature même d’un titre de jeux en tant que service pour à la fois apporter des ajustements rapides à l’histoire d’Apex Legends ou trouver de nouvelles façons de la raconter – allant au-delà des courts métrages d’animation et des changements de carte dans le jeu, par exemple, et l’utilisation d’une station de nouvelles inventée pour raconter l’histoire d’un crime à mesure que les détails sont découverts.

[The storytelling] est en fait assez libre “, a déclaré Grenier.” Nous avons une équipe vraiment créative, à la fois du côté du développement et du marketing, et tout le monde est en quelque sorte impliqué dans le travail sur le jeu. Donc, cela pourrait simplement commencer comme une conversation dans le couloir ou une idée aléatoire au dîner. Et comme tout dans cette entreprise, les gens vont sauter sur une excellente idée et les gens deviennent vraiment passionnés et impliqués. Nous n’avons donc pas de plan structuré sur la façon de faire ces choses. C’est simplement le résultat du fait que beaucoup de gens vraiment passionnés et talentueux sont dans la même pièce et parlent de ces choses. Nous espérons ne pas s’en tenir à une formule, nécessairement. Nous aimons surprendre nos fans. “

Transformer des modes de jeu à durée limitée en modules complémentaires permanents

L’équipe ne se contente pas seulement d’expérimenter de nouvelles façons de raconter des histoires, car il est prévu de continuer à utiliser les modes à durée limitée pour glaner des informations supplémentaires sur la base de joueurs d’Apex Legends et voir quel type de nouveau contenu pourrait fonctionner. “Parfois, nous apprenons des informations précieuses”, a expliqué M. Grenier en ce qui concerne les modes à durée limitée. “Nous avons fait un mode à durée limitée pour Solos, et nous avons vu comment cela a eu un impact sur le jeu et la base de joueurs, qui s’y est engagé et qui ne l’a pas fait, et nous avons beaucoup appris. Vous pourriez donc voir cela revenir dans le futur” avec quelques ajustements. Même chose avec Duos – nous avons beaucoup appris, nous l’avons ramené. “

L’événement Apex Legends Valentine’s Day Rendevous Duos commence aujourd’hui!

“Nous comprenons que les fans du jeu veulent que ces autres modes jouent, et nous voulons qu’ils aient également ces modes”, a-t-il poursuivi. “Mais nous devons nous assurer que nous les présentons d’une manière qui soit saine pour le jeu et qui n’enlève rien à toutes les autres grandes parties du jeu. Un risque que nous devons faire attention est de diviser notre base de joueurs, nous devons donc nous assurer que les gens sont toujours en mesure de trouver des matchs, que ce soit dans les trios ou les solos, ou quels que soient les modes. Le but n’est pas de le retirer aux joueurs. Le but est de l’apporter revenir d’une manière saine qui à la fois rend les fans heureux et ne rend pas pire l’expérience globale du jeu. Et c’est ce que nous faisons maintenant. “

Diviser trop la base de fans est une situation bien trop familière pour Respawn. Malgré la popularité de niche de Titanfall 2, beaucoup de ses modes multijoueurs comme Last Titan Standing et Bounty Hunt ont vu une diminution massive du nombre de joueurs par an. De nos jours, Attrition est vraiment le seul mode pour lequel vous pouvez trouver des correspondances fiables. Avoir des choix est bien, mais seulement si les gens se connectent à tous ceux proposés – sinon, votre base de joueurs souffre. Il est compréhensible que l’équipe veuille faire attention à la façon dont elle implémente de nouveaux modes à titre permanent.

En attendant, les joueurs peuvent continuer de s’attendre à voir de nouveaux modes à durée limitée faire leur chemin dans Apex Legends tout au long de l’année 2. Et Grenier dit que les fans peuvent s’attendre à ce que certains d’entre eux continuent d’incarner l’étrange étrangeté merveilleuse de la durée limitée modes ont tourné dans Apex Legends tout au long de Grand Soirée Arcade. “Je vais jeter quelque chose qui est juste une sorte de bizarrerie maximale”, a-t-il dit. “En interne, nous avions un prototype de concepteur d’un mode de jeu qui serait pour un temps limité, et cela implique des bananes – de vraies grappes de bananes. Maintenant, si ce sont des bananes quand [the mode] est sorti dans le jeu, probablement pas. Mais c’est un peu ce qui se passe en interne, pour autant que ça aille bizarre. Il y a beaucoup d’idées folles. “

Ne changez pas les bananes, Respawn. Je veux ce mode banane inopiné – je le veux tellement.

