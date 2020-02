Apparemment, Disney a empêché Sora d’atteindre Smash

Selon un nouveau rapport, Nintendo Je voulais ajouter le protagoniste de Kingdom Hearts, Soraà Super Smash Bros.Ultimatemais Disney a rejeté la proposition Les nouvelles viennent de Imran Khan, pilote de podcast Un peu drôle, qui travaillait auparavant comme éditeur dans Game Informer Khan Il est reconnu comme une source fiable de fuites et de rumeurs concernant ces types de rumeurs.

Selon Khan, Nintendo approché Disney ajouter à Sora au jeu, mais pour une raison quelconque, le Compagnie de souris Il leur a dit non. Plus précisément, c’était la division japonaise de Disney qui a rejeté l’accord.

Malheureusement Khan Il n’offre pas plus de détails à cet égard, nous ne savons même pas quand cet échange a eu lieu, il est donc possible que la position de Disney Ne soyez plus pareil maintenant. Les fans de ce jeu ont demandé plusieurs personnages de différents jeux vidéo, et sans aucun doute, Sora C’est l’un des plus demandés.

Parler de Sora, rappelez-vous que l’extension de Kingdom Hearts III, ReMind Il est déjà disponible, et si vous voulez savoir ce que nous avons pensé, suivez ce lien.

Via: ComicBook

.