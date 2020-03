Apparemment, il sera possible d’essayer Iron Man VR de Marvel avant de l’acheter

Il ne fait aucun doute que l’un des jeux qui suscite le plus d’émotion chez les propriétaires d’une PlayStation VR est Iron Man VR de Marvel, le titre développé par Camouflaj et distribué par Sony Interactive Entertainment qui arrivera exclusivement sur PlayStation 4. Malheureusement, le titre a a subi 2 retards, les utilisateurs commencent donc à épuiser leur patience. Cependant, l’attente pourrait devenir moins lourde, car une démo pourrait arriver très bientôt.

Nous disons cela parce que, selon le compte Twitter de psnrelease, une démo Iron Man VR de Marvel, avec le code d’identification CUSA18232, vient d’être ajoutée au PlayStation Network japonais. Pour renforcer les soupçons, une démonstration similaire a également été enregistrée, mais pour le territoire asiatique (CUSA18303). Cependant, à l’heure actuelle, aucune version n’a émergé pour le territoire américain.

Est-ce à dire qu’une démo d’Iron Man VR de Marvel est en route?

Ce type de compte a un dossier très précis qui, pour beaucoup, peut signifier que la démo est imminente. En fait, quelque chose de similaire s’est produit avec Final Fantasy VII Remake, et des mois plus tard, il est devenu officiel, permettant aux utilisateurs de jouer la livraison près d’un mois avant sa sortie.

Cela dit, on ne sait pas avec certitude quand il arrivera ou s’il apparaîtra, puisque ni Camouflaj ni Sony Interactive Entertainment n’ont révélé d’informations sur une éventuelle démo. Cependant, il est très probable que cela se produise, avant ou en même temps que le début du titre, car c’est une pratique courante pour les utilisateurs d’essayer le jeu et de décider de l’acheter ou non. Nous te tiendrons informé; En attendant, nous vous laissons les 2 enregistrements de psnrelease.

Le jeu Iron Man VR – Demo de Marvel avec l’ID CUSA18232 a été ajouté au PSN japonais PS4! pic.twitter.com/RIwET16y0Q

– Sorties PSN (@psnrelease) 11 mars 2020

Le jeu Iron Man VR – Demo de Marvel avec l’ID CUSA18303 a été ajouté au PSN asiatique PS4! pic.twitter.com/V0sogInXIN

– Sorties PSN (@psnrelease) 11 mars 2020

Comment recevez-vous ces nouvelles? Attendez-vous une démo de ce titre pour prouver comment c’est? Dites-le nous dans les commentaires.

Bien que le titre ait été retardé, il n’en faut pas beaucoup pour sa première, le 15 mai, un peu plus de 2 mois, donc, dans le cas où la démo est réelle, il est fort probable qu’elle arrive avant ça date

Iron Man VR de Marvel arrivera exclusivement sur PlayStation VR. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

