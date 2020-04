Apple et Google uniront leurs forces pour lutter contre le coronavirus

En raison de la situation mondiale causée par COVID-19, Apple et Google ont annoncé qu’ils unissaient leurs forces pour créer un outil dont l’objectif est de suivre la propagation du coronavirus. Il s’agit sans aucun doute d’un mouvement sans précédent qui démontre le niveau d’engagement de ces deux sociétés sur la question de la santé mondiale.

Ce système sera intégré à la fois sur iOS et Android, et permettra aux utilisateurs de partager des données avec les établissements de santé via Bluetooth Low Energy et les applications autorisées. À partir de mai, une API (Application Programming Interface) sera fournie aux différentes organisations de santé, afin qu’elles puissent l’utiliser dans leurs propres applications et permettre l’interopérabilité entre Android et iOS.

Enfin, au cours des prochains mois, un système sera déployé pour suivre d’éventuels contacts infectés. Cette option permettra à plus d’utilisateurs de participer, car une prolongation par des tiers ne sera pas nécessaire. Apple et Google s’assurent qu’ils sont en contact avec les gouvernements et les parties intéressées, mais toujours dans le souci de préserver la confidentialité des utilisateurs.

Lorsqu’une personne teste positif pour COVID-19 et le confirme dans une application autorisée, les serveurs déterminent automatiquement les personnes avec lesquelles vous avez été en contact au cours des 14 derniers jours. Ces derniers recevront une alerte leur indiquant qu’ils étaient en contact avec une personne atteinte de coronavirus, leur donnant ainsi la possibilité d’agir à temps.

Le fonctionnement du système, tel que publié par Google et Apple, sera le suivant:

-Lorsque deux personnes sont physiquement proches, vos téléphones échangeront des codes de localisation pour Bluetooth. Ce sont des codes “anonymes” qui changeront également de temps en temps.

-Chaque téléphone enregistrera deux listes: un avec les propres codes envoyés à d’autres téléphones de personnes à proximité et un autre avec les codes reçus par les proches.

-Dans le cas où une personne teste positif pour COVID-19 et l’indique ainsi dans une demande officielle d’un organisme de santé, automatiquement les propres codes de localisation seront téléchargés sur le cloud (ceux que le mobile de l’utilisateur infecté a partagés au cours des 14 derniers jours).

-Périodiquement, tous les mobiles téléchargent les codes de localisation des utilisateurs qui ont testé positifs pour COVID-19 depuis le cloud et les comparer aux codes de localisation reçus d’autres personnes qu’ils ont stockées.

-Si vos codes tiers que vous avez stockés sur votre téléphone mobile coïncident (ceux que les personnes que vous avez rencontrées ont partagés avec vous) avec l’un de ceux qui ont été testés positifs sur COVID-19, Une application pourrait vous envoyer un message d’alerte vous informant que vous avez été près d’une personne infectée et vous donner plus d’informations sur ce que vous devez faire ensuite.

Les deux sociétés ont clairement indiqué que l’utilisation de cette application sera facultative et ne portera pas atteinte à la vie privée des utilisateurs. Sur des sujets connexes, Apple proposera gratuitement plusieurs de ses programmes Apple TV Plus.

Via: Hypertextuel

