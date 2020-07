Apprenez à connaître le site Web qui suit le nombre d’heures que vous avez passées sur PS4

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

07/03/2020 16:28

Il existe de nombreux sites Web non officiels qui offrent des fonctionnalités qui honnêtement Sony aurait dû être implémenté en standard. Par exemple, Profils PSN vous permet de suivre vos statistiques de trophées en profondeur, tandis que cet autre site Web vous dira exactement combien d’heures vous avez investi dans Playstation 4.

Pour vous inscrire à Timetracker PSVous devrez d’abord soumettre une demande d’ami à un bot, mais une fois qu’il vous acceptera, il pourra suivre vos heures de jeu. Il convient de mentionner que vous devrez apparaître en ligne pour que cela fonctionne, donc ce que vous jouez hors ligne ne sera pas suivi.

Le site Web divise vos informations entre le nombre de sessions de jeu et le temps en général, et vous pouvez le consulter quotidiennement ou mensuellement. Vous pouvez également voir quels sont les jeux les plus populaires au cours d’un certain mois, par exemple, Le dernier d’entre nous, partie II occupe la première place en juin, bien que d’autres comme GTA V et Fortnite ils ne sont pas loin derrière.

La source: Timetracker PS

Ils recréent l’ouverture d’Attack on Titan dans Animal Crossing: New Horizons

Le nom de code Xbox «Édimbourg» apparaît

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon