“Approche brutale” de l’univers de science-fiction d’Outriders dans l’ADN de People Can Fly

Dans ses propres mots, la science-fiction sombre et graveleuse comme Outriders est ce que le studio polonais People Can Fly fait de mieux.

En mission dystopique pour trouver un monde doré pour l’humanité loin d’une Terre mourante, votre équipe d’Outriders s’installe sur la planète Enoch, seulement pour être repoussée dans un cryosommeil de 30 ans après une rencontre avec l’énigmatique anomalie.

Vous vous réveillez pour trouver Enoch ravagé par une guerre non-stop, et que votre rencontre avec l’Anomalie vous a laissé altéré – capable de contrôler le temps, l’espace et des éléments comme le feu et l’électricité.

«Nous voulions simplement raconter une histoire mature», explique Szymon Barchan, concepteur narratif en chef chez People Can Fly.

“Comme dans Bulletstorm, c’était un peu plus drôle, donc nous avons déjà livré quelque chose comme ça. Maintenant, nous voulons montrer que nous pouvons aussi faire une histoire mature. »

“C’est juste toujours dans notre ADN; cette approche brutale », poursuit Rafal Pawlowski, concepteur principal de niveau chez Outriders.

«Beaucoup d’entre nous aiment vraiment les jeux RPG. Notre objectif était de créer un jeu fusionnant ces deux genres: RPG et shooter. Comme vous pouvez le constater, nous nous sommes fixés ce défi. »

En tant que projet, Outriders est en plein développement depuis quatre ans depuis la séparation de People Can Fly d’Epic Games en 2015. Le studio basé à Varsovie a co-développé Gears of War: Judgment avec Epic, ainsi que les premières itérations de Fortnite. .

Maintenant indépendant, mais travaillant avec Square Enix pour publier Outriders, People Can Fly avait toujours envie de construire sa propre adresse IP.

«Il a toujours été là», raconte Pawlowski au moment où People Can Fly savait qu’il voulait créer sa propre série.

«Nous voulions vraiment créer ce jeu que nous présentons maintenant – la vision était très claire dès le premier jour. Coop, RPG, tireur. Univers de science-fiction sombre et désespéré. Cela faisait partie de la vision depuis le début. »

“Et le jeu de tir, un jeu de tir génial avec des compétences”, ajoute Barchan.

«Ce sont les pierres angulaires de ce projet. Nous voulions faire notre propre IP et avoir le contrôle et lui donner une direction. Nous l’avons montrée à Square Enix, ils adorent l’idée et ont dit: “Allez-y!” C’est ainsi que cela a finalement commencé. ”

“Nous avons eu la coopération avec Epic sur tous nos projets remontant à Painkiller, Bulletstorm, Gears of War: Judgement et Fortnite même”, explique Pawlowski. «Toutes ces expériences ont été cruciales pour nous et nous ont peut-être même aidés à prendre cette décision.

«Il s’agit du projet le plus ambitieux à ce jour pour People Can Fly.»

Bien que l’équipe de People Can Fly essaie de monter une histoire efficace, ils le font avec un personnage à créer. C’est quelque chose qui a bien fonctionné dans la série Mass Effect, dont Outriders semble s’inspirer beaucoup, mais c’est toujours une situation délicate à tirer.

“En ce qui concerne le personnage du joueur, nous avons toujours voulu que les joueurs aient leur propre histoire d’Outriders”, dit Pawlowski. “Lorsque vous choisissez votre chemin et créez votre personnage, vous évoluez avec le monde.”

«C’est un défi», explique Barchan. «Mais nous avons vraiment travaillé dur sur tous les autres personnages que vous rencontrez dans le jeu. Ils ne sont pas simples, en noir et blanc, vous avez donc ce jeu de tir et de compétences, mais nous voulons également vous montrer une histoire.

«Avec la coopération entre raconter l’histoire à travers les niveaux et la progression du jeu, nous avons travaillé en étroite collaboration pour que l’environnement fusionne avec l’histoire. Il y a eu une certaine itération évidemment, mais nous voulions créer ce grand univers qui est vraiment vivant, vous emmène et vous pouvez sentir l’environnement. »

Outriders devrait sortir sur du matériel de génération actuelle, PS5, Xbox Series X et PC autour de Holiday 2020.

La date de sortie a été repoussée pour mieux coïncider avec les nouvelles consoles de Sony et Microsoft.

En dépit d’être un tireur de looter, Outriders n’est pas conforme au modèle de service en direct. Au lieu de cela, People Can Fly vise à donner aux joueurs le «package complet» au lancement.

Pour nos premières impressions d’Outriders, consultez notre aperçu pratique, ici.