Appuyez sur Sneak Out

Suikoden II, le meilleur jeu jamais créé

Après huit ans et quelques changements, je quitte Kotaku. Vendredi sera mon dernier jour de travail pour ce site. Vous me manquerez tous.

La vérité est que j’ai décidé de quitter les médias et de poursuivre ma vocation: devenir saxophoniste à plein temps. Blague. Je reste dans le journalisme, où je continuerai de rapporter l’industrie et la culture étranges et sauvages des jeux vidéo. Je prévois de prendre quelques semaines de congé pour mettre la touche finale à mon deuxième livre et passer du temps avec mon enfant de sept mois, puis je ferai de nouvelles choses dans un tout nouveau point de vente. Si vous souhaitez contacter ou partager une histoire, vous pouvez me trouver sur Twitter ou m’envoyer un e-mail à tout moment.

Je continuerai à podcaster avec mes bons amis Kirk Hamilton et Maddy Myers, bien que nous n’hébergerons plus Kotaku Splitscreen. Nous commençons un tout nouveau podcast de jeu vidéo sur lequel vous pouvez également en savoir plus sur Twitter. Si vous avez aimé Splitscreen, vous aimerez aussi celui-ci. Si vous n’aimiez pas Splitscreen, vous pourriez toujours aimer celui-ci, je ne sais pas. Comment pourriez-vous ne pas aimer Splitscreen?

Je ne pense pas que ce serait productif de passer trop de temps sur les raisons pour lesquelles je pars, ce qui sera probablement évident, à part dire ceci: Quand je pense à ce qui est arrivé à Deadspin, la bile s’accumule dans ma gorge. Après le 29 octobre 2019, il est devenu clair pour moi que je ne pouvais plus travailler dans cette entreprise plus longtemps.

C’était quand même un sacré tour, n’est-ce pas? Les versions précédentes de cette entreprise ont offert à son personnel un niveau de liberté éditoriale sans précédent au fil des ans, et je lui en serai toujours reconnaissant – pour l’opportunité d’apprendre, de faire des erreurs et d’écrire un tas d’articles ridicules. Je suis certainement fier des scoops et des fonctionnalités que j’ai publiés ici, mais quand je repense à huit ans de Kotaku, certains de mes meilleurs souvenirs sont les choses idiotes que seul un point de vente comme Kotaku encouragerait. Examen de l’examen exclusif d’IGN de ​​BioShock Infinite. Rédaction de titres en temps opportun. Classement des notes de révision. Éloge de Luigi. Crier la pufferie des dirigeants de jeux vidéo. Récapitulation 24, pour une raison quelconque. Autres bêtises assorties.

Ce que j’ai toujours aimé sur ce site Web, c’est que, grâce à l’esprit de Gawker Media, il n’a jamais eu peur d’être à la fois sérieux et stupide. En d’autres termes, je suis heureux que mes deux derniers articles ici aient été 1) un rapport de plusieurs mois sur la façon dont les conditions de travail dans une entreprise de jeux vidéo se sont améliorées sous la pression du public et 2) cela.

Voici quelque chose de remarquable: plus de huit ans à Kotaku, on ne m’a jamais dit de ne pas écrire quelque chose parce qu’un annonceur pourrait se retirer, ou parce qu’il ferait chier une entreprise de jeux vidéo, ou parce qu’il pourrait bouleverser les mauvaises personnes . L’histoire est toujours venue en premier. Servir les lecteurs est toujours venu en premier.

Voici autre chose de remarquable: lorsque j’ai commencé à Kotaku, j’attendais que George R. Martin finisse d’écrire Winds of Winter. Alors que je quitte Kotaku, j’attends toujours que George R.R.Martin termine l’écriture de Winds of Winter. Encore une chose que Deadspin a bien fait.

Je suis rassuré de savoir que le Kotaku que je laisse est plein d’écrivains, d’éditeurs et de producteurs de vidéos brillants et inspirants, qui continueront tous à faire du bon travail, quelles que soient les circonstances. Je suis éternellement reconnaissant à tous mes collègues ici – en particulier, Stephen Totilo, mon patron, mentor et cher ami, qui m’a poussé de nombreuses manières. Nos combats pour des bêtises me manqueront, nos longues conversations sur la pertinence des actualités, et surtout, lui déposer un brouillon d’histoire et le regarder marteler en quelque chose qui mérite d’être publié. Si vous avez lu et aimé quelque chose que j’ai écrit, Stephen a probablement eu un coup de main, que ce soit par le biais de l’édition ou tout simplement en me laissant le temps de rapporter et d’écrire. La plupart des gens ne connaîtront jamais une fraction des batailles qu’il a menées pour garder ce site Web prospère.

Je suis reconnaissant à toutes les sources qui m’ont parlé au cours des huit dernières années – certaines en toute confidentialité, en partageant des choses qu’elles pensaient devoir être rendues publiques ou en s’exprimant sur les conditions de travail, ce qui prend du sérieux. et d’autres sur le disque, racontant des histoires sur tout, de la randomisation de Zelda à la traduction d’un vieux jeu Final Fantasy. Mon travail a toujours été d’informer et de divertir les gens, et cela ne serait pas possible sans ceux qui ont partagé leurs histoires.

Je suis également reconnaissant à tous ceux qui nous ont lu et soutenu au cours des huit dernières années. En tant que journaliste, il est facile de tomber dans le piège de croire que votre travail est irréprochable, mais la vérité est que les commentaires, les corrections et les commentaires sont ce qui nous rend tous meilleurs. J’ai eu tellement d’interactions avec les lecteurs de Kotaku au fil des ans, que ce soit dans notre section commentaires (à l’époque où cela fonctionnait), sur Twitter ou par e-mail, ou même dans la vie réelle lors d’événements comme PAX et E3. J’espère que vous continuerez tous à suivre mon travail et à rester en contact – et à m’appeler quand j’en serai plein.

Je t’aime, Kotaku. Deadspin pour toujours. Appuyez sournoisement.

.