Après 19 ans, le magazine officiel Xbox cessera d’exister

Future, société de médias fermera six de ses magazines, y compris le magazine de longue date Magazine Xbox officiel, en circulation depuis 19 ans. Il a partagé les nouvelles Eurogamer, qui assure également que tout le personnel qui travaillait dans ledit magazine a déjà été licencié depuis la semaine dernière.

Dans une déclaration, L’avenir Il a déclaré que, comme «de nombreuses autres organisations en ce moment», l’entreprise «était forcée de prendre des décisions difficiles»:

«Nous avons la responsabilité de prendre soin de tout notre personnel pendant cette période et nous nous concentrons sur la protection de l’entreprise pour eux et pour nos clients. Nous avons introduit une série de mesures pour avoir le moins de licenciements possibles, y compris des coupes importantes dans les salaires de notre équipe de direction et de notre conseil d’administration. Bien que la baisse des ventes au détail ait un impact sur nos activités de magazines, nous sommes bien positionnés avec des audiences numériques et des revenus diversifiés pour continuer à répondre aux besoins changeants de nos clients en ce moment. »

Nous sommes solidaires de tout le personnel touché par l’annulation du magazine et nous espérons que tout le monde pourra trouver un autre emploi rapidement, notamment en raison des moments difficiles que nous traversons.

