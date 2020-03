Après 25 ans, le vice-président de Worldwide Studios Europe quitte Sony

Par Rodolfo León

27/03/2020

Un autre des cadres supérieurs de Sony Interactive Entertainment quitte l’entreprise. Michael Denny, vice-président de Worldwide Studios Europe, a annoncé qu’il quitterait très bientôt Sony pour passer à un autre studio.

Denny travaillera pour TT Games, où il assumera les fonctions de vice-président et responsable de l’étude. Ce développeur est connu pour créer les jeux populaires de Lego, dans lequel ils travaillent depuis le début des années 2000.

Après 25 ans de Play Station, et superviser des études européennes comme Guerrilla Games, London Studio et Media Molecule, Denny s’assure que vous souhaitez apporter votre expérience à de nouvelles opportunités, et votre objectif est d’aider à créer une nouvelle vision pour TT et conduire l’étude dans une autre phase réussie de son évolution.

David Haddad, Président de Warner Bros. Interactive Entertainment, il est plus qu’excité par l’arrivée de Denny, et est impatient de cette “nouvelle stratégie” pour Jeux TT.

