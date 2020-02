Après avoir avoué avoir joué 300 heures de souffle de la nature, St. Vincent se rend compte qu’elle a joué 300 heures de souffle de la nature

L’image ci-dessus est de l’artiste rock indépendant St. Vincent d’une récente interview avec Variety. C’est aussi le visage de quelqu’un qui préfère jouer à The Legend of Zelda: Breath of the Wild que d’admettre combien de centaines d’heures ils ont déjà passé avec.

L’entrevue de Variety avec le tristement énigmatique Saint-Vincent a été diffusée sur YouTube aujourd’hui. Elle était là pour parler de son nouveau film, The Nowhere Inn, qu’elle a co-écrit et co-vedette aux côtés du musicien et comédien Carrie Brownstein. Au cours de l’interview, elle révèle comment elle est tombée sur la Nintendo Switch.

“J’avais besoin d’une console de jeu pour cette scène”, a déclaré Vincent. “Et l’un de nos producteurs avait le Switch et avait Zelda, le nouveau Zelda en elle.” Bien que la légende originale de Zelda ait été l’un des jeux préférés de Saint-Vincent en grandissant, elle a dit qu’elle n’avait pas touché la série jusqu’à Breath of the Wild. Le tournage de cette scène, semble-t-il, a ravivé son amour pour la série

“Maintenant, je suis obsédée par ce jeu en particulier”, a-t-elle déclaré. “J’y ai probablement consacré 300 heures.” Dans l’interview, elle regarde avec nostalgie au loin pendant un demi-temps après cela. “Ce qui signifie que vous êtes un expert”, explique Brownstein, l’aidant à sortir de son bref rêve.

Je n’ai jamais eu à faire de reportage de presse pour un film à venir, mais j’ai dû faire beaucoup d’autres choses dans ma vie qui ne jouaient pas Breath of the Wild, alors je comprends.

