Après avoir emmené Super Mario au cinéma et à LEGO, Nintendo continue de parier sur d’autres collaborations

Shigeru Miyamoto lui-même reconnaît l’opportunité de toucher un public plus large.

Par Mario Gmez / 10 mars 2020, 23 h 3010 commentaires

Ce n’est un secret pour personne queNintendoprendre des années à parier surs’ouvrir à de nouveaux publics, une approche qui a fait ses preuves dans le domaine des consoles, et d’autre part a également emmené Pokmon au cinéma avec le détective Pikachu et a même ouvert le parc d’attractions Super Nintendo World. Récemment, nous avons pu savoir qu’il y avait une collaboration entre Mario et LEGO sur le chemin, et il semble que le géant du divertissement japonais continuetravailler avec d’autres entreprisesdans des projets de ce type.

“Nous voulonsélargir nos personnages de jeux vidéopar une variété de moyens, non seulement dans les jeux, tout en conservant sa valeur “, explique le légendaire Shigeru Miyamoto, père de la saga Super Mario et de la saga The Legend of Zelda, sur le portail Nintendo Everything.” En d’autres termes, nous allons collaborer avec plusieurs autres sociétés. Si nous pouvons y parvenir, nous pouvonscréer plus d’opportunitésafin que les gens entrent en contact avec nos personnages à une échelle beaucoup plus grande que d’habitude. “

Nintendo s’appuie sur d’autres sociétés pour étendre ses personnages de jeux vidéoLa stratégie de Nintendo pour atteindre les consommateurs semble être très claire et en bonne voie, s’ils parviennent à maintenir l’acceptation qui les a caractérisés jusqu’à présent. La prochaine étape de la société consiste à emmener Mario au cinéma avec les auteurs du film Minions, rompant probablement avec la mauvaise expérience que le film a eue dans l’adaptation de 1993.

D’un autre côté, la société a déjà trouvé une entreprise rentable dans lejeux et applications pour téléphones mobiles, avec des programmes tels que Animal Crossing: Pocket Camp, Mario Kart Tour, Dragalia Lost ou l’incombustible Pokmon GO, qui a laissé un 2019 avec des revenus historiques et poursuit fortement son programme de soutien après le lancement.

