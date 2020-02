Après avoir gagné 1 milliard de dollars, le nouvel Aladdin de Disney obtient une suite

Disney va de l’avant avec une suite à Aladdin, le redémarrage qui a fait plus d’un milliard de dollars au box-office en 2019. Selon Variety, les producteurs ont passé six mois à essayer de trouver une direction à la suite, et maintenant le film est dans le premiers stades de développement.

Selon le rapport, Disney remplacerait les auteurs du film de 2019, John August et Guy Ritchie, et ferait venir de nouveaux écrivains John Gatins (Flight) et Andrea Berloff (Straight Outta Compton) pour la suite. Les producteurs du film original, Dan Lin et Jonathan Eirich, devraient revenir.

Le rapport poursuit en disant qu’il n’est pas clair si le réalisateur Guy Ritchie reviendra également. Le studio de cinéma espère également ramener Will Smith, Mena Massoud et Naomi Scott, mais le rapport indique qu’ils ne recevront pas d’offres officielles avant la fin du script.

Il convient également de noter que Variety rapporte qu’Aladdin 2, ou son nom, jouera dans les salles de cinéma au lieu d’être présenté en tant que film Disney +. C’est prévu, étant donné que l’Aladdin 2019 a fait plus d’un milliard de dollars au box-office.

Le film original d’Aladdin avait deux suites – Return of Jafar et King of Thieves – mais ils ont été diffusés directement en vidéo. Des sources ont déclaré à Variety que la suite de l’action en direct Aladdin ne suivra pas les intrigues de ces suites antérieures.

