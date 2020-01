Après avoir perdu 6 réalisateurs, The Uncharted Movie regarde son 7e réalisateur

Le film Uncharted a mis longtemps à venir. Annoncé pour la première fois en 2008, le film a traversé une demi-douzaine de réalisateurs différents au fil des ans, et les six réalisateurs précédemment annoncés ont quitté ou quitté le projet pour diverses raisons.

Maintenant, il semble que le studio de cinéma Sony s’approche du septième réalisateur du film Uncharted. Selon The Hollywood Reporter, Sony envisage le réalisateur de Venom et Zombieland Ruben Fleischer pour diriger le film Uncharted. Le site affirme que Fleischer est le premier choix de Sony, bien qu’aucun accord n’ait encore été conclu. En fait, les négociations n’ont même pas commencé, selon le site.

Variety a également confirmé la nouvelle de Fleischer, affirmant que “le travail lui appartient s’il le veut”.

Sony a officiellement prévu la sortie d’Uncharted le 18 décembre 2020. Cependant, le film devrait être retardé.

L’acteur de Spider-Man, Tom Holland, devrait jouer le rôle du jeune Nathan Drake dans le film Uncharted, qui serait une préquelle des jeux. Mark Wahlberg devrait jouer Sully.

Comme mentionné, Fleischer deviendrait le septième réalisateur du film Uncharted. Les six précédents étaient David O. Russell, Seth Gordon, Neil Burger, Dan Trachtenberg, Shawn Levy et Travis Knight, qui ont quitté le projet en décembre 2019 en raison de conflits d’horaire.

Le script du film Uncharted a également été réécrit à plusieurs reprises. Le projet le plus récent que nous connaissons a été écrit par Rafe Judkins, Art Marcum et Matt Holloway.

En ce qui concerne la série de jeux vidéo Uncharted, Uncharted: The Lost Legacy de 2017 est la dernière entrée de la série, après Uncharted 4: A Thief’s End en 2016. Aucun nouveau jeu n’a été annoncé, et la prochaine version du développeur Naughty Dog est The Last of États-Unis: Partie II, dont la sortie est prévue en mai. Même si Naughty Dog a terminé la série Uncharted et que l’histoire de Nathan Drake est terminée, le développeur dit qu’un autre studio pourrait venir pour faire Uncharted 5.

