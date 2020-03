Après des bugs techniques, Resident Evil: Resistance beta a commencé sur PS4 et PC

La version bêta ouverte de Resident Evil: Resistance a commencé le 27 mars pour les utilisateurs de Xbox One. L’essai était également prévu pour PlayStation 4 et PC; cependant, Capcom a eu des problèmes techniques de dernière minute.

Pour cette raison, la société a décidé de reporter le test sur la console Sony et sur Steam. Les gestionnaires du jeu ont déclaré qu’ils travailleraient pour résoudre les problèmes et annonceraient une nouvelle date de test dès que possible.

Resident Evil: Resistance Beta a déjà commencé sur PS4 et PC

Peter Fabiano, producteur de Capcom, a signalé que les problèmes avec la bêta ouverte sur PlayStation 4 et PC ont déjà été résolus. Ainsi, les utilisateurs de ces plateformes peuvent déjà jeter un œil au titre.

La création a recommandé aux utilisateurs de PlayStation 4 de vérifier qu’ils ont la version 1.01 du jeu, car cela garantira le bon fonctionnement du test. Il a également indiqué que vous devez redémarrer le jeu au cas où vous auriez des problèmes inattendus.

D’autre part, le directeur du jeu a remercié la communauté pour sa patience et pour sa participation à la bêta pour aider à développer le jeu. Nous vous rappelons que les utilisateurs de Xbox One n’ont eu aucun problème, ils pouvaient donc déjà jeter un œil au titre.

Très bien tout le monde, la bêta ouverte # RE3 Resistance est officiellement en ligne pour les utilisateurs de PS4 et Steam. Pour PS4, assurez-vous que vous utilisez la dernière version 1.01. Si vous rencontrez des problèmes pour démarrer un jeu, veuillez redémarrer l’application et réessayer. Amusez-vous et désolé de vous faire attendre!

– Peter Fabiano (@PFabiano) 31 mars 2020

C’est parti pour PS4 et Steam maintenant! Resident Evil Resistance! Ouvrez la bêta! Veuillez mettre à jour vers la dernière version! Merci à tous pour votre patience et pour nous avoir aidés à tester notre bêta ouverte! Je vais jouer et regarder des streams – j’espère vous voir en ligne! https://t.co/S5OzSLBBLs

– Al Yang (@QQBert) 31 mars 2020

Le test vous permettra d’apprendre les mécanismes de base de Resident Evil: Resistance, qui propose des jeux multijoueurs en ligne. Un total de 5 joueurs participeront, dont 1 fonctionnera comme le cerveau du jeu et tentera d’empêcher les 4 autres participants de s’échapper vivants.

Les survivants pourront coopérer pour surmonter les défis et les pièges que leur ennemi met sur leur chemin. Ils gagneront la partie s’ils parviennent à s’échapper de la carte avant la fin du temps imparti, mais la tâche ne sera pas facile, car ils devront résoudre des énigmes.

Au cas où vous l’auriez manqué: Resident Evil 3 Remake pourrait-il venir à Switch?

Resident Evil 3 et Resident Evil Resistance feront leurs débuts le 3 avril sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver toutes les informations relatives au remake sur ce lien.

