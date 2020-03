Après des critiques, GameStop annonce la fermeture de ses magasins en raison du coronavirus

L’assaut du coronavirus (COVID-19) continue d’affecter la vie des gens. Cela a également un grand impact sur les entreprises de toutes sortes dans certains pays. L’un de ceux qui ont intensifié ses mesures ces derniers jours est les États-Unis, qui ont ordonné la suspension des activités des magasins dans plusieurs États. Malgré le fait que GameStop ait initialement soutenu qu’elle ne fermerait pas ses succursales étant donné qu’elle vendait les produits nécessaires, il y a finalement eu un changement, car aujourd’hui, on a appris que tous les magasins de cette chaîne fermeraient enfin.

Selon GameStop, à partir de demain, le 22 mars, toutes les succursales fermeront temporairement à titre préventif contre le coronavirus. Cependant, l’entreprise continuera de fonctionner et ses employés continueront de travailler, la différence étant que les consommateurs n’auront pas accès aux magasins.

Au cas où vous l’auriez manqué: GameStop a été contraint de fermer certaines succursales en raison du coronavirus.

Les magasins continueront de fonctionner

Dans un communiqué officiel, la société a indiqué que les consommateurs pourront continuer à commander des produits via l’application du magasin et planifier une livraison hors succursale pendant l’éventualité. En d’autres termes, les utilisateurs pourront récupérer leurs commandes sur les trottoirs des magasins en activité, mais ils ne pourront pas y entrer, car ils seront fermés. Les utilisateurs peuvent également demander leurs commandes et les recevoir à domicile. Ces mesures seront prises pour protéger à la fois les employés et les consommateurs, selon le PDG de GameStop, George Sherman.

De plus, l’entreprise a mis en place des plans financiers qui indemniseront financièrement les travailleurs des magasins concernés et même les employés invités qui ne se sentent pas bien pour ne pas aller travailler et qui feraient mieux de rester chez eux et d’en informer les managers.

Que pensez-vous des mesures de GameStop contre le coronavirus? Pensez-vous qu’ils sont idéaux? Pensez-vous qu’ils fonctionnent Dites-le nous dans les commentaires.

Cela est connu après que la chaîne de magasins ait été dans l’œil de l’ouragan en annonçant qu’elle ne fermerait pas ses magasins parce qu’elle offrait les produits nécessaires. En plus de cela, les mesures préventives qui ont été prises dans les magasins ont reçu beaucoup de critiques. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à GameStop en consultant cette page.

