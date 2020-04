Après l’agacement des fans, Riot Games apportera des modifications à son nouveau système anti-triche

Éditeur: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord

VALORANT a non seulement amené un nombre impressionnant d’utilisateurs dans sa période de bêta fermée, mais il a également fait douter les fans de son nouveau système de détection de triche Vanguard, car beaucoup pensent qu’il pourrait violer la confidentialité de leur PC. Compte tenu de cela, Riot Games a assuré que son système de sécurité est fiable et que les utilisateurs ne devraient pas s’inquiéter du fonctionnement du jeu à tout moment. Cependant, après la controverse, le développeur a annoncé qu’il apporterait quelques modifications pour favoriser les utilisateurs.

Vanguard a été développé dans le but de ne pas nuire à l’expérience VALORANT par les tricheurs. Cependant, pour fonctionner, il est nécessaire que le système fonctionne à tout moment comme une application secondaire; c’est-à-dire, même si VALORANT n’est pas joué. Si vous essayez de désinstaller Vanguard, la même chose devait être faite avec le titre.

Bien qu’elle envisage de ne pas suivre les changements qui s’appliquent à Vanguard, le développeur a signalé via reddit qu’ils incluaient une icône pour avoir plus de contrôle sur l’application.

Vous pouvez désactiver Vanguard plus facilement

Les fans se plaignaient que désactiver Vanguard n’était pas si simple. Riot Games a entendu les points de vue et a annoncé aujourd’hui que ceux sur lesquels le jeu et le système de sécurité sont installés pourront voir une icône dans la barre d’état système de Windows (section droite de la barre des tâches).

Avec cet article, il sera possible de désactiver facilement Vanguard; Cependant, vous devez tenir compte du fait que si vous le faites, vous ne pourrez pas jouer à VALORANT, car le PC entrera dans un état «non approuvé». Le système de sécurité sera réactivé la prochaine fois que vous redémarrerez le système, mais il y a aussi une option pour ne pas l’activer jusqu’à ce que vous jouiez à nouveau à VALORANT, c’est-à-dire, continuez de l’éteindre à travers plusieurs redémarrages. Si vous ne souhaitez pas voir cette icône, nous vous invitons à la masquer des notifications Windows, car il est également possible de gérer l’affichage à partir de là.

Voici à quoi ressemble l’icône Vanguard

Riot Games affirme que l’utilisation de Vanguard est sûre

Enfin, le développeur a mentionné qu’il existe un logiciel que Vanguard peut détecter comme “incompatible” ou “vulnérable” et l’empêchera de fonctionner pendant que le système de sécurité est actif, vous devrez donc le suspendre.

Nous vous rappelons que Riot Games fait confiance à son système dans lequel il a travaillé à un tel point qu’il invite les joueurs à trouver des vulnérabilités et les récompensera avec des sommes d’argent juteuses. Face aux préoccupations concernant la confidentialité, le développeur a déclaré qu’il était en faveur des utilisateurs et que leurs informations étaient sécurisées et très transparentes sur les données qu’ils utilisent.

Que pensez-vous des changements qui seront apportés autour de Vanguard? Voulez-vous suspendre le système? Dites-le nous dans les commentaires.

Riot Games s’est engagé sur la scène compétitive de VALORANT et a déjà défini quelles seront les exigences pour les compétitions officielles de son titre FPS. Dans ce lien, vous pouvez voir comment cela fonctionnera et l’importance du système de classification VALORANT.

VALORANT est disponible gratuitement, mais en phase bêta fermée sur PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en consultant cette page.

