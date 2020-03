Après s’être évanoui au gymnase, Masahiro Sakurai rappelle aux fans de prioriser leur santé

Kotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Le créateur de Smash Bros., Masahiro Sakurai, a écrit sur l’entraînement dans sa chronique régulière dans Weekly Famitsu. Un lecteur a envoyé une question demandant à Sakurai s’il faisait également attention à ce qu’il mange. Après une coupure de courant récente et momentanée au gymnase, il semble qu’il doit être et devrait probablement être mieux hydraté et reposé.

“S’entraîner est une douleur mais c’est important”, a répondu Sakurai. “La santé l’emporte sur tout le reste”, a poursuivi Sakurai. Le créateur du jeu a ajouté que, parce qu’il limitait quelque peu les glucides, il avait peut-être perdu de la masse musculaire.

“Ainsi, l’autre jour après être allé au gymnase pour la première fois depuis un moment, je me suis évanoui dans la zone de baignade, perdant connaissance pendant quelques secondes et par conséquent tombant.”

L’eau peut devenir chaude dans les zones de bain ou de douche des gymnases, ce qui pourrait lui donner des vertiges.

“Cette mauvaise situation était la combinaison d’être fatigué et déshydraté, et c’est très dangereux et quelque chose que je dois faire attention …” Avec un peu de chance, il le fera! Il doit s’assurer qu’il tire suffisamment d’énergie de sa nourriture tout en restant hydraté et reposé.

Sakurai a été extrêmement ouvert sur sa santé, discutant des longues heures de travail, de ses douleurs à l’épaule et des problèmes d’estomac.

