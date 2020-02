Après son démarrage record, le film Sonic a franchi une nouvelle étape au box-office

Le film Sonic the Hedgehog a commencé fort aux États-Unis, établissant un record pour le meilleur week-end d’ouverture de tous les temps pour un film de jeu vidéo. Au cours de son deuxième week-end, l’hybride live-action / CG basé sur le flou bleu de Sega est resté fort et a franchi une nouvelle étape au box-office.

Le film Sonic a ajouté 26,3 millions de dollars aux États-Unis pour son deuxième week-end, ce qui porte son total au box-office national à 106,6 millions de dollars. Les 26,3 millions de dollars que Sonic a réalisés lors de son deuxième week-end sont en baisse de 35% par rapport à son ouverture record de 70 millions de dollars américains.

Le film a rapporté 38,3 millions de dollars supplémentaires sur les marchés internationaux ce week-end, ce qui donne au film plus de 200 millions de dollars dans le monde. Le film, qui met en vedette Jim Carrey dans Robotnik et la voix de Ben Schwartz dans Sonic, aurait coûté 87 millions de dollars de produits avant sa commercialisation.

Sonic était à nouveau le film n ° 1 du week-end aux États-Unis, tenant le film Harrison Ford Call of the Wild, qui est une adaptation du roman de Jack London. Ce film a rapporté 24,8 millions de dollars aux États-Unis et 15,4 millions de dollars à l’international pour un box-office mondial de 40,2 millions de dollars le premier week-end.

Tous ces numéros de billetterie proviennent du Hollywood Reporter.

Bien que Sonic ait eu le meilleur départ pour un film de jeu vidéo, il reste encore beaucoup de travail à faire pour rattraper les autres adaptations de jeux vidéo. Warcraft est le film de jeu vidéo le plus rentable de tous les temps au monde, avec plus de 439 millions de dollars au box-office, tandis que Pokemon: Detective Pikachu arrive juste en dessous avec 433 millions de dollars.

Pour en savoir plus sur le film Sonic, consultez le résumé de GameSpot de tous les œufs de Pâques et des références que vous avez peut-être manqués

En cours de lecture: Sonic The Hedgehog – Jim Carrey sur l’invention de sa propre version du Dr Robotnik