Après tout, BioWare fêtera l’anniversaire d’Anthem

Après le silence que BioWare a montré sur leurs réseaux sociaux lors de l’anniversaire d’Anthem, qui s’est produit le 22 février, les utilisateurs ont pensé qu’ils ne fêteraient pas avec eux, ils ont donc décidé de le faire par eux-mêmes. Heureusement, BioWare avait préparé quelque chose pour ses pigistes et a révélé aujourd’hui comment il partagerait cet événement de titre avec les fans.

Le développeur a commencé par remercier tous ses fidèles partisans qui se sont aventurés il y a 1 an dans le monde hostile d’Anthem et qui continuent de défendre les habitants de Bastion. En raison du soutien continu de sa communauté, le développeur a annoncé qu’elle avait des cadeaux pour tous ceux qui étaient encore au combat.

À partir d’aujourd’hui, le 25 février et jusqu’au 24 mars prochain, 4 vinyles fantastiques seront disponibles dans le jeu, un pour chaque type de javelot ou hallebarde (Command, Storm, Colossus et Interceptor), ce qui leur donnera un aspect extrêmement inquiétant. De plus, BioWare a partagé qu’il y aura un autre cadeau, le nouveau matériau Tôles peintes.

Comment obtenir les récompenses d’anniversaire?

Puisqu’il s’agit de cadeaux de BioWare, il ne sera nécessaire de vous connecter au jeu que dans le délai mentionné ci-dessus et d’aller réclamer les 5 cadeaux à la Forge. Il est important que vous sachiez que, si vous pouvez jouer à Anthem grâce à EA Access ou Origin Access, vous pouvez également obtenir ces cadeaux, vous n’avez donc qu’à vous connecter.

Nous vous laissons avec les motifs commémoratifs brillants

Ce sont les vinyles exclusifs pour les différentes classes

En plus de cela, la mise à jour 1.7.0 est déjà disponible, qui ajoutera de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui serviront à donner une variation régulière en termes de défis, de stocker des objets, des modes de jeu, des récompenses, des saisons et du contenu en général, qui feront partie de la nouvelle proposition du jeu que le développeur proposera.

Que pensez-vous de la manière de célébrer BioWare? Vous attendiez-vous à ce que le développeur n’oublie pas Anthem? Dites-le nous dans les commentaires.

Il y a quelques jours, nous vous avons également dit que les décorations de Noël étaient toujours dans le titre, mais avec cette mise à jour, BioWare les a déjà supprimées, ainsi que les autres vestiges de l’événement Icetide.

Anthem est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source 1, 2

.