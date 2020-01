Après un long hiatus, au cours duquel Jason Schreier a acquis un enfant et moi (Tim Rogers) sommes allés au Japon pour traduire la valeur de 88 000 mots d’un jeu de rôle japonais complet, ancien et incroyablement bizarre, nous sommes de retour en jouant à Chrono Trigger sur notre Canal Twitch. Rejoignez-nous pour une vapeur tranquille dans laquelle je peux ou non enseigner à Jason (et vous?!) Un peu de japonais. Remplissez le chat avec 頑 張 れ s, si vous le pouvez!

.