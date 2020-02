Après un long silence, le prometteur protocole bleu ARPG annonce une diffusion imminente

Bandai Namco apportera le jeu vidéo sur PC à une date encore à déterminer.

Par Mario Gmez / 6 février 2020, 22h00 commentaires

L’été dernier, Bandai Namco a annoncé un nouveau jeu vidéo d’action RPG en ligne pour PC appelé Blue Protocol, avec assez peu de détails sur son histoire et son gameplay. Depuis lors, nous n’avons pas eu beaucoup de nouvelles à ce sujet, du moins en Occident, mais très bientôt nous en saurons plus sur le jeu.

Très probablement, la diffusion n’a pas d’avantages d’accessibilité pour l’Ouest Comment tout à coup, exactement? Selon le compte rendu officiel du jeu sur Twitter, les fans japonais pourront suivre une diffusion YouTube le 7 février à 12h00 (heure de l’Espagne péninsulaire). Le matériel qui y est enseigné n’est pas très clair, mais il est susceptible d’inclure un long gameplay commenté par les développeurs et sans avantages d’accessibilité pour l’Occident.

Quoi qu’il en soit, la vérité est que nous avons actuellement une bande-annonce de Blue Protocol et plusieurs courtes vidéos où de petits éléments de combat, l’éditeur de personnages et plus sont enseignés. Logiquement, ils appartiennent à une version en développement, il est donc prévu que ce qui est montré dans la nouvelle diffusion soit plus complet ou peaufiné.

On ne sait pas très bien comment univers of Blue Protocol, mais nous savons que nous sommes encouragés à explorer en compagnie de nos amis un monde au bord du désastre, recréé avec le moteur Unreal Engine 4 et avec une direction artistique stylisée d’anime. La clé pour sauver le monde réside dans une technologie qui a découvert une civilisation ancienne et permet aux joueurs de voyager dans l’espace et le temps.

