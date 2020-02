Après une longue absence, PewDiePie prépare son retour sur YouTube

Felix “PewDiePie” Kjellberg a annoncé fin 2019 qu’il ferait une pause sur YouTube. Le streamer et le créateur de contenu ont dit qu’il était fatigué, il avait donc besoin de quelques jours pour s’éloigner de la plateforme vidéo.

Le youtubeur a pris des vacances bien méritées, car ces dernières années, il a maintenu le contenu de sa chaîne constant. Cela l’a amené à créer une énorme communauté et à avoir plus de 100 millions d’abonnés sur YouTube.

Si vous êtes un fan de PewDiePie, nous avons de bonnes nouvelles pour vous, car il a récemment annoncé qu’il préparait déjà son retour. Cela signifie que vous allez bientôt recommencer à télécharger du contenu sur votre chaîne. C’était le 15 janvier lorsque le streamer a mis en ligne sa vidéo la plus récente, il a donc déjà plus d’un mois sans générer de nouveau contenu pour ses followers.

Dans une courte vidéo qu’il a publiée hier, PewDiePie a annoncé que c’était une question d’heures avant que son retour ne se réalise sur la plateforme vidéo. Le streamer était excité et a invité tous ses fans à être à l’affût de son retour.

Malgré sa longue absence, la chaîne PewDiePie a poursuivi sa croissance, mais pas au même rythme accéléré qu’auparavant. Au moment d’écrire ces lignes, youtuber compte déjà 103 millions de followers et son retour attirera sans aucun doute plus de monde sur sa chaîne.

Il n’y a aucun indice quant à ce que PewDiePie prépare pour son retour triomphal, mais il parlera probablement de ses plans pour le reste de l’année. Il est également possible qu’il partage avec ses fans une partie de ce qu’il a fait pendant sa pause.

Dans des nouvelles liées, le youtubeur a été interdit en Chine l’année dernière pour se moquer du président du pays. Tout n’est pas controversé dans la carrière et la vie de PewDiePie, car il y a quelques mois, il s’est marié et a partagé le moment spécial avec ses disciples. Vous voulez en savoir plus sur lui? Cliquez ici.

