Arc System Works apporte à l’ouest le bundle Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler

Mise à jour – jeu 6 février 2020 00:45 GMT: Exactement une semaine plus tard, Arc System Works a fait la sortie ouest du Pack Rétro Double Dragon & Kunio-kun Brawler officiel. Il arrivera sur le Switch en Amérique du Nord le 20 février.

Voici le récapitulatif via le site officiel du jeu:

Le pack DOUBLE DRAGON & Kunio-kun Retro Brawler, se compose de 18 titres, dont 7 jeux vintage DOUBLE DRAGON et Kunio-kun des années 80 et 90, et les 11 titres classiques Kunio-kun du Family Computer Disk System qui ont été localisés en anglais Pour la toute première fois. Les genres de jeu varient de l’action à défilement latéral, du beat -’em-up, du sport et du RPG d’action. Le mode de jeu en ligne est disponible pour tous les titres, et un total de 55 missions dans le jeu vous attendent pour obtenir des surnoms et des avatars à montrer à vos amis! Pouvez-vous terminer tous les jeux?

Et voici la liste complète des jeux, dont 11 titres Famicom qui ont été localisés en anglais pour la première fois:

Série Double Dragon

Double dragon (1987)

Double Dragon II: The Revenge (1988)

Double Dragon III: Les pierres sacrées (1990)

Série Kunio-kun

Renégat (1986)

Super Dodge Ball (1988)

River City Ransom (1989)

Crash’n the Boys Street Challenge (1992)

Série Kunio-kun (Publié uniquement au Japon, première fois localisé en Amérique du Nord)

Nekketsu Renegade Kunio-kun

Nekketsu High School Dodgeball Club

Histoire du centre-ville de Nekketsu

Nekketsu High School Dodgeball Club – Histoire de football

Centre-ville de Nekketsu mars Super-Awesome Field Day!

Drame de la période historique du centre-ville spécial de Kunio-kun!

Aller aller! Nekketsu Hockey Club Slip-and-Slide Madness

Surprise! Nekketsu Nouveaux records! La médaille d’or lointaine

Nekketsu Fighting Legend

Ligue de football Nekketsu de Kunio-kun

Nekketsu! Street Dunk All-Out Dunk Heroes

Histoire originale – jeu 30 janvier 2020 07:30 GMT: Ce n’est que la semaine dernière que nous disions à quel point le Kunio-kun la série était, et maintenant cette semaine, il a été découvert le Kunio-kun: la collection World Classics sera apparemment localisé.

Selon un tweet de Gematsu, ces informations proviennent de la base de données d’informations PSN Gamstat, qui répertorie la même collection que le “Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle” et comprend l’image ci-dessus. La version originale de cette collection a été mise à disposition pour le Switch, la Xbox One et la PlayStation 4 au Japon, donc une sortie sur le système de Nintendo semble très probable.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu du jeu original, qui comprend un mélange d’expériences Kunio-kun et Double Dragon, allant du sport à l’action beat’em up plus traditionnelle.

Est-ce la collection que vous attendiez? Faites le nous savoir.

.